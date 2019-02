Dörpen. Wer sich Maik Günther in den Weg stellt, wird meist zu Boden geschickt. Zumindest im bundesweiten Vergleich gehört der 15-Jährige zu den talentiertesten Ringern im griechisch-römischen Stil in seiner Altersklasse.

Immerhin kämpfte sich der Schüler der Grund- und Oberschule Lathen im April 2018 bis auf den dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften der B-Junioren in Frankfurt/Oder vor. „Mit mir waren es sechs Teilnehmer. Jeder musste gegen jeden kämpfen. Nach zwei Niederlagen zu Beginn habe ich die restlichen drei Kämpfe gewonnen und die Bronzemedaille geholt.“ Für Günther war es die erste Teilnahme an einer DM. „Diese Meisterschaft ist für uns und die Ringerabteilung Dörpen ein großer Erfolg“, freuten sich seine Trainer Sergej Baal und Alexander Fries.





Rang eins beim Easter Cup

Für den Ringer des SV Blau-Weiß Dörpen hatte das Jahr 2018 aber noch mehr erfolgreiche Wettkämpfe auf Lager. Nach dem Titel bei den Landesmeisterschaften in Lübtheen folgte der Sieg bei den Norddeutschen Meisterschaften der B-Jugendlichen in der Gewichtsklasse bis 75 kg. Nach drei Kämpfen stand er ganz oben auf dem Podest.

Hier geht es zur Abstimmung bei der Sportlerwahl



Ein Ausrufezeichen seines Könnens setzte Günther beim Easter Cup. Bei dem internationalen Turnier im niederländischen Utrecht haben im vergangenen Jahr 691 Ringer aus insgesamt 23 Nationen teilgenommen. Das Turnier ist somit eines der größten und beliebtesten Jugendturniere in Europa, bei dem sich Ringer aus der ganzen Welt treffen. Im Finale bezwang der damals noch 14-jährige Günther den Italiener David Ilic in der zweiten Runde mit einem Schultersieg. Nur eine Woche später bestätigte er seine überragende Form bei den Deutschen Meisterschaften.

"Ich will wieder in die Top 3"

Den Weg zum Ringen fand Günther in der Sporthalle in Lathen vor neun Jahren. „Dort habe ich damals Fußball gespielt. Anschließend hat die Gruppe nach uns gerungen.“ Seine Mutter empfahl ihm sich das mal anschauen. Seitdem ist Maik Günther Ringer.

Anzeige Anzeige

Jetzt abstimmen: Nachwuchssportler 2018 im Emsland



Für 2019 hat er sich erneut einiges vorgenommen. Auch hier will er wieder zu den Deutschen Meisterschaften – diesmal allerdings gegen ältere Gegner bei den A-Jugendlichen. Ob es schwer wird? „Ich will wieder in die Top 3“, ist Günther gewohnt optimistisch und angriffslustig.