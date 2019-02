Hüttenberg. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen hat nach gut sechswöchiger Winterpause dort weitergemacht, wo er am 2. Weihnachtstag aufgehört hat. Das Zwei-Städte-Team setzte sich am Samstag beim Bundesligaabsteiger TV Hüttenberg mit 28:25 (14:11) durch.

Dabei wurde es in der Schlussphase noch einmal reichlich spannend. Der Gast, der schon mit sechs Toren Vorsprung geführt hatte, kam noch einmal in Bedrängnis, als Hüttenberg auf zwei Tore verkürzte



Die HSG baute damit ihre Serie auf fünf Siege aus. Zuletzt sammelte sie 21:3 Punkte in Folge und festigte damit den dritten Tabellenplatz. Am Samstag (16.2.) erwartet die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann um 19.30 Uhr den Tabellenzweiten HSC Coburg zum Spitzenspiel in der Lingener Emslandarena. Die Sitzplatzkarten für diesen Hit sind bereits vergriffen. Stehplatztickets sind noch vorhanden.

Bessere Werbung hätte die HSG kaum machen können. Mit Alex Terwolbeck, der erstmals in dieser Saison auf dem Feld stand, und dem länger verletzt ausgefallenen Lutz Heiny verfügte Bültmann bei den Mittelhessen aus dem Lahn-Dill-Kreis über zusätzliche Alternativen. Seine Mannschaft erwischte vor 1230 Zuschauern im Sportzentrum Hüttenberg einen gelungenen Start.

Nach der Führung durch den jungen Rechtsaußen Alec Smit glich der TV Hüttenberg, dessen Trainer Emil Kurtagic seinen Abschied im Sommer zum TuS Nettelstedt-Lübbecke bekannt gegeben hat, nur noch zum 1:1 aus durch ihren besten Werfer, den Isländer Ragnar Johannsson. Dann zog der Gast auf 5:1 davon. Kurtagic nahm die erste Auszeit, um sein Team neu zu ordnen.

Das hatte kurzfristig Wirkung. Der TV Hüttenberg, der mit dem Sieg gegen Aue im letzten Spiel vor der Winterpause erstmals sein Punktekonto ausgeglichen hatte, kam auf 4:5 heran. Dann aber eilte die HSG wieder auf 8:4 davon.

Nach 20 Minuten lag Nordhorn-Lingen knapp mit 9:8 vorn. Aber zur Pause hatte der Gast den Vorsprung auf 14:11 ausgebaut.

Mit sechs Paraden in den ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte HSG-Torwart Björn Buhrmester für klare Verhältnisse. Eine Viertelstunde vor Ende wehrte er den zweiten Siebenmeter ab. Nach dem Treffer von Pavel Mickal eilte das Zwei-Städte-Team auf 19:13 davon. Aber im Abschluss wirkte es nicht mehr so konzentriert.

Hüttenberg durfte noch einmal hoffen, als Johannsson auf 18:21 (49.) und Mario Fernandes auf 22:25 (55.) verkürzte. Es wurde noch einmal spannend. Nach dem 24:26 genau 143 Sekunden vor dem Ende nahm Bültmann eine Auszeit. Nach 60 Minuten durfte die HSG erleichtert den sechsten Auswärtssieg feiern.

