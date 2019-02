Hüttenberg. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen hat nach gut sechswöchiger Winterpause dort weitergemacht, wo er am 2. Weihnachtstag aufgehört hat. Das Zwei-Städte-Team setzte sich am Samstag beim Bundesligaabsteiger TV Hüttenberg mit 28:25 (14:11) durch.

Dabei wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend, als Hüttenberg auf zwei Tore verkürzte. „Wir waren in beiden Halbzeiten zu 100 Prozent präsent“, bescheinigte Trainer Heiner Bültmann seinem Team „eine klasse Leistung“. Die HSG hatte gehörigen Respekt vor der schweren Aufgabe beim Gegner mit der ungewohnt offensiven 3-2-1-Abwehr.

Samstag gegen den Tabellenzweiten Coburg

Die HSG baute dennoch ihre Serie auf fünf Siege aus. Zuletzt sammelte sie 21:3 Punkte in Folge und festigte damit den dritten Tabellenplatz. Am Samstag (16.2.) erwartet die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann um 19.30 Uhr den Tabellenzweiten HSC Coburg zum Spitzenspiel in der Lingener Emslandarena. Die Sitzplatzkarten für diesen Hit sind bereits vergriffen. Stehplatztickets sind noch vorhanden.





Bärenstarke Abwehr

Bessere Werbung hätte die HSG kaum machen können. Mit Alex Terwolbeck, der erstmals in dieser Saison auf dem Feld stand, und dem länger verletzt ausgefallenen Lutz Heiny verfügte Bültmann bei den Mittelhessen aus dem Lahn-Dill-Kreis über zusätzliche Alternativen. Seine Mannschaft erwischte vor 1230 Zuschauern im Sportzentrum Hüttenberg einen gelungenen Start. Die guten Anfangsphasen in beiden Durchgängen gaben Sicherheit. Basis war eine über lange Zeit bärenstarke Abwehr mit einem guten Torwart Björn Buhrmester dahinter. „In 50 Minuten haben wir nur 18 Gegentore kassiert in Hüttenberg“, unterstrich der Coach die famose Leistung.

Führung durch Smit

Nach der Führung durch den jungen Rechtsaußen Alec Smit glich der TV Hüttenberg, dessen 38-jähriger Trainer Emil Kurtagic seinen Abschied im Sommer zum TuS Nettelstedt-Lübbecke bekannt gegeben hat, nur noch zum 1:1 aus durch seinen besten Werfer, den Isländer Ragnar Johannsson. Dann zog der Gast auf 5:1 davon. Kurtagic nahm die erste Auszeit, um sein Team neu zu ordnen. Das zeigte kurzfristig Wirkung. Der TV Hüttenberg, der mit dem Sieg gegen Aue im letzten Spiel vor der Winterpause erstmals sein Punktekonto ausgeglichen hatte und auf den neunten Rang vorrückte, kam auf 4:5 heran. Dann aber eilte die HSG wieder auf 8:4 davon.

Bültmann: Haben Leenders gebraucht

Nach 20 Minuten lag Nordhorn-Lingen knapp mit 9:8 vorn. Aber zur Pause hatte der Gast, der Hüttenberg beim 34:27 in der Hinrunde die höchste Saisonniederlage beigebracht hatte, den Vorsprung auf 14:11 ausgebaut. Bis dahin verzeichnete Buhrmester vier Paraden. „Viele Bälle sind gar nicht auf unser Tor gekommen“, sagte Bültmann, der froh war, dass Toon Leenders trotz Magen-Darm-Problemen am Tag vor dem Spiel, mitfahren konnte nach Hüttenberg. „Er hat noch so lange gespielt, aber wir haben ihn gebraucht.“

Vorlicek und Miedema die besten Schützen



Im Angriff übernahmen Philipp Vorlicek, dessen Vertrag gerade erst verlängert wurde, und Patrick Miedema viel Verantwortung. Sie waren mit jeweils sieben Toren die besten Schützen. „Sie sind sehr gut in die Tiefe gegangen, auch dahin, wo es weht tut“, stellte Bültmann fest. „Der Sieg war absolut verdient.“

Buhrmester pariert auch zwei Siebenmeter

Mit sechs Paraden in den ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel nahm Buhrmester dem Gastgeber den Schwung. Eine Viertelstunde vor Ende wehrte er den zweiten Siebenmeter ab. Nach dem Treffer von Pavel Mickal eilte das Zwei-Städte-Team auf 19:13 davon. Aber im Abschluss wirkte es nicht mehr ganz so konzentriert. „Aber das ist Mäkeln auf hohem Niveau“, meinte Bültmann .

Sechster Auswärtssieg

Hüttenberg, das auf Torwart Fabian Schomburg (Rückenprobleme) und Rechtsaußen Daniel Wernig (Grippe), der im Hinspiel sieben Tore erzielt hatte, verzichten musste, durfte noch einmal hoffen, als Johannsson auf 18:21 (49.) und Mario Fernandes auf 22:25 (55.) verkürzten. Es wurde noch einmal spannend. Der Gastgeber verteidigte noch offensiver, erhöhte den Druck. Nach dem 24:26 genau 143 Sekunden vor dem Ende nahm Bültmann eine Auszeit. Nach 60 Minuten durfte die HSG erleichtert den sechsten Auswärtssieg feiern. Es ist angerichtet für den Hit gegen Coburg.