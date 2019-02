Meppen. Mitte Dezember bestritten sie ihr letztes Heimspiel. Am Samstagabend laufen die Verbandsliga-Handballer des TuS Haren wieder in eigener Halle auf. Reisen muss Haselünne/Herzlake.

Verbandsliga, Herren: Der TuS Haren bekommt es am Samstag um 18 Uhr bei seinem ersten Auftritt des Jahres vor heimischer Kulisse mit der HSG Barnstorf/ Diepholz II zu tun. Bei diesem Duell treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Haren ist Sechster, direkt vor Barnstorf. Während der TuS nicht ganz überraschend seine erste Partie gegen Spitzenreiter HSG Schwanewede/ Neuenkirchen mit 20:32 verlor, siegte die HSG mit 34:25 gegen den Tabellendritten TV Neerstedt. Im Hinspiel am 2. Oktober unterlagen die Harener mit 27:28.

Landesklasse, Herren: Beim Tabellennachbarn HSG Osnabrück II tritt am Samstag (20 Uhr) die HSG Haselünne/Herzlake an. Mit einem Sieg wollen die Emsländer den Anschluss an das Mittelfeld herstellen. „Leicht wird die Aufgabe nicht“, sagt HSG-Trainer Christoph Möller, „da die HSG Osnabrück II sowohl über ein paar erfahrene Spieler als auch einige ambitionierte junge Handballer verfügt, die den Anschluss ans Landesligateam suchen.“ Positiv stimmt das Trainergespann von Haselünne/Herzlake das Auftreten ihres Teams in den letzten Begegnungen. Zurück ins Team erhofft sich Möller nach seiner Verletzung Rückraumspieler Julian Wilkens, der genauso heiß auf die Partie sei wie der Rest der Truppe. Im Tor wird der A-Jugendliche Michael Spieker stehen, der den verhinderten Andreas Metting vertritt.

Oberliga, männliche B-Jugend: Eine harte Saison durchlebt der TV Meppen. Die Vorrunde der Oberliga schloss das Team auf dem letzten Platz ab, konnte nur eine von acht Begegnungen gewinnen. Und das neue Jahr begann Meppen in der Verbandsliga mit einer Niederlage in Horneburg. Am Sonntag steht um 12 Uhr das erste Heimspiel gegen den TV Oyten an, der bereits zweimal aktiv war und beide Male unterlegen war.

Landesliga, weibliche B-Jugend: Noch auf den ersten Sieg wartet der TuS Haren, der aktuell auf Rang vier liegt, nach der Winterpause. Niederlagen gab es in den zwei Partien gegen die SG Neuenhaus/Uelsen II (23:33) und gegen den SV Vorwärts Nordhorn (19:25). Am Samstag laufen die Harenerinnen um 16 Uhr bei der HSG Osnabrück II auf.

Auf dem vorletzten Platz befindet sich der TV Meppen. Die Bilanz: drei Siege und sieben Niederlagen. Am Sonntag geht es um 14 Uhr im dritten von vier Heimspielen in Folge gegen den FC Schüttorf 09. 17:22 hieß es aus Meppener Sicht im Hinspiel.

Oberliga, männliche C-Jugend: Fünf Partien bestreitet die SG Lingen-Lohne noch bis zum Saisonende. Die erste führt das Team, das zuletzt zweimal hintereinander gewann, zum TvdH Oldenburg (Sonntag, 15 Uhr). Keinen Sieger gab es im Hinspiel. 22:22 stand am Ende auf der Anzeigentafel.

Landesliga, männliche C-Jugend: Wie die Herrenmannschaft empfangen am Samstag auch die C-Junioren des TuS Haren die HSG Barnstorf/Diepholz. Anpfiff ist um 16 Uhr. Die Gäste liegen auf dem letzten Platz, Haren ist mit zwei Punkten mehr auf dem Konto Vorletzter. Im ersten Vergleich zog Haren mit 30:31 den Kürzeren.

Landesliga, weibliche C-Jugend: Von Freitag auf Sonntag (17 Uhr) verlegt wurde die Partie der HSG Haselünne/Herzlake beim Sportclub Ihrhove. Beide Mannschaften haben bislang ein Spiel gewonnen bei drei Niederlagen.