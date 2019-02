Meppen. Endlich ist es soweit: Ich werde den ersten Marathon in meinem Leben laufen. Um am 6. Oktober topfit in Bremen an den Start gehen zu können, werde ich ab sofort auf den Laufstrecken des Emslands trainieren. Bis dahin wird es aber noch ein sehr weiter Weg sein. Ich hoffe auf große Unterstützung.

Bin ich bekloppt? Ich glaube nicht. Sind es die über die Feiertage hinzugekommenen überflüssigen Pfunde, mich wieder körperlich zu betätigen? Vielleicht ein bisschen. Aber was genau ist es eigentlich, was einen antreibt einen Marathon zu laufen?



Ich packe meinen vollen Koffer



Natürlich werden es anstrengende Trainingswochen, und ich werde ganz bestimmt keinen neuen Marathonrekord aufstellen, aber bekanntlich ist ja der Weg das Ziel und der Koffer die Reise. Wobei mein Koffer in diesem Jahr bereits prall gefüllt ist: Nicht nur, dass ich ab jetzt ständig auf den Laufstrecken in unserem Verbreitungsgebiet unterwegs bin. Ich bin im vergangenen Mai zum ersten Mal Vater geworden und seitdem ist an Schlaf kaum zu denken.





Ob ich da überhaupt Zeit finde, meinen Körper so fit zu kriegen, dass er einen Marathon schafft? Ich hoffe! Vor allem aber hoffe ich auf viel Unterstützung und werde mich von daher mit Extremsportlern, Sportärzten, Ernährungswissenschaftlern, Sportpsychologen, Physiotherapeuten, Profi- und Hobbyläufern sowie Sportartikelverkäufern austauschen und noch eine Vielzahl an Büchern wälzen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen.

Mein aktueller Fitnessstand

Als ehemaliger Fußballer brauchte ich nach dem frühen Ende meiner aktiven Laufbahn mit 27 Jahren eine neue sportliche Herausforderung. Da ich aber immer Ziele brauche, um an einem Vorhaben dranzubleiben, habe ich mir zunächst den Halbmarathon in Bremen im Jahr 2015 vorgenommen. Ein Jahr später folgte der Halbmarathon in Köln. In Bremen habe ich mit meiner heutigen Frau einen Trainingsplan aufgestellt und bin mit ihr gemeinsam über die Ziellinie gelaufen, in Köln gemeinsam mit meinem Bruder – zwei unglaublich tolle Momente! Warum also nicht die Geburt des ersten Kindes als Grund für einen Marathon nehmen, um dann mit ihm gemeinsam auf dem Arm über die Ziellinie zu gehen?! Doch derzeit scheint ein Marathon noch Lichtjahre entfernt. In den letzten Monaten hat es mich leider nur noch sehr selten auf die Laufstrecke bewegt. Derzeit scheinen selbst Schildkröten schneller zu sein.

Begleiten Sie mich auf dem Weg zum Marathon

Ab jetzt werde ich regelmäßig über meine Begegnungen, Erfahrungen und Trainingsfortschritte für den Bremen-Marathon am 6. Oktober schreiben. Wenn Sie noch einen Tipp für mich haben, eine gute Laufstrecke im Emsland kennen oder einige Kilometer mit mir gemeinsam laufen und ein Teil meiner Kolumne werden möchten, melden Sie sich einfach bei mir unter: h.harlacher@noz.de

Ich freue mich auf viel Post und bis demnächst! Ich halte Sie auf dem „Laufenden“.