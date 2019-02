Lingen. Das Ziel der HSG Nordhorn-Lingen ist beim ersten Spiel nach der WM-Pause am Samstag um 18 Uhr beim Bundesligaabsteiger TV Hüttenberg ist klar: „Wir wollen mit viel Power und Energie wieder den Flow finden.", sagt Trainer Heiner Bültmann.

Der war richtig gut: Vor der Winterpause sammelte die der Handball-Zweitligist 19:3 Zähler und rückte auf den dritten Platz vor. Die Vorbereitung ist gut gelaufen. Vor allem stehen mit Alex Terwolbeck und Lutz Heiny zwei länger verletzte Spieler wieder zur Verfügung. „Sie sind auf einem guten Weg.“ Das gilt auch für die HSG, die weiter auf Jens Wiese und Nicky Verjans verzichten muss. Bei der Generalprobe gegen den TV Emsdetten (28:22) präsentierte sich das Team in starker Verfassung. „Wir sind vorbereitet“, sagt Bültmann.







Mittelhessen auf Platz neun

Die Aufgabe beim TV Hüttenberg, der in der Hinrunde 27:34 verlor, wird allerdings schwer genug. Trainer Emir Kurtagic, der in der nächsten Saison zum TuS Nettelstedt-Lübbecke wechselt, verfügt noch fast über den Kader, der vor zwei Jahren in die Bundesliga aufgestiegen ist. „Das ist eine richtig gute Mannschaft“, weiß Bültmann. Sie musste sich jedoch zunächst wieder akklimatisieren in der 2. Bundesliga. Mittlerweile sind die Mittelhessen aus dem Lahn-Dill-Kreis auf den neunten Platz vorgerückt. Die Blickrichtung des bei vielen Konkurrenten als Aufstiegskandidat gehandelten Clubs geht weiter nach oben.

Starker Rückraum

Aus dem TVH-Aufgebot ragen drei Akteure heraus: Der ehemalige tschechische Nationalspieler Tomas Sklenak ist Spielmacher mit erheblicher Qualität in den Zweikämpfen. Der Mittelmann war lange in Eisenach aktiv. Der Schwede Markus Stegefelt, dessen platzierte Distanzwürfe gefürchtet sind, spielt im linken Rückraum. Im rechten Rückraum sorgt der Isländer Ragnar Johannsson auch mit Schlagwürfen für Gefahr. Der 28-Jährige wechselt im Sommer zum Bergischen HC.

3-2-1-Abwehr Markenzeichen

Markenzeichen der Hüttenberger ist die 3-2-1-Abwehr, die bei den anderen Mannschaften der Liga bestenfalls eine Variante ist. Das macht den Gastgeber, der daheim 11:9 Punkte sammelte, schwer ausrechenbar.

Intensive Vorbereitung

Die HSG hat sich in der Vorbereitung intensiv mit der Abwehr beschäftigt. Bültmann fordert von seiner Mannschaft eine hohe Passgenauigkeit, viel Druck und Bewegung auch ohne Ball. Er weiß: „Viele technische Fehler dürfen wir uns nicht erlauben.“