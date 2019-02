Nordhorn. Die HSG Nordhorn-Lingen verlängert den Vertrag mit Philipp Vorlicek. Der 24-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag und wird auch in Zukunft gemeinsam mit Julian Possehl den rechten Rückraum der HSG bilden.

Philipp Vorlicek kam im Sommer 2017 aus der 3. Liga von den Lemgo Youngsters und erzielte in seiner ersten Saison für die HSG in 37 Spielen 98 Tore.



Starkes Duo mit Possehl

„Philipp hat gleich in seiner ersten Saison gezeigt, was in ihm steckt und bewiesen, dass der Sprung in die 2. Bundesliga nicht zu groß für ihn war“, freut sich HSG-Trainer Heiner Bültmann über die Unterschrift des Linkshänders. „Er hat auch in der Defensive direkt einen sehr guten Part gespielt und bildet ein starkes Duo mit Possehl.“

Nicht lange gezögert

Zwar habe Vorlicek aufgrund mehrerer Verletzungen eine schwierige Hinrunde hinter sich, aber sein Trainer attestierte ihm vor allem im Dezember überzeugende Auftritte.

„Ich fühle mich bei der HSG sehr wohl und es macht sehr viel Spaß mit dieser Truppe vor den Fans hier zu spielen“, so Vorlicek, der bei seiner Unterschrift nicht lange zögern musste.