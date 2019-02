Niedersachsen- und Bezirks-Crosslauf-Meisterschaften in Löningen CC-Editor öffnen

Sorgte im vergangenen Jahr mit dem Vizetitel der U18 Jugend für die größte emsländische Überraschung im Löninger Flutlichtschein: Amelie Vedder (St.Nr. 427) vom SV Union Meppen. Foto: Carsten Nitze

Löningen. Gleich ein doppelter Saisonhöhepunkt erwartet die emsländischen Crossläufer am Samstagabend in Löningen. Im Stadion an der Ringstraße finden neben den Crosslauf-Bezirksmeisterschaften auch die Niedersachsenmeisterschaften der U16 bis U20 Jugend, U23 Junioren, sowie Frauen, Männer und Altersklassenathleten statt. Wie schon im vergangenen Jahr werden die Meisterschaftsläufe im Flutlichtschein ausgetragen.