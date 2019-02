Lingen. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen hat die Zuschauerzahl auf hohem Niveau stabilisiert. Zu den zehn Heimspielen im Euregium und in der Emslandarena kamen 22.539 Besucher. Damit belegt das Zwei-Städte-Team Rang zwei.

Denn der HSV Handball hat sich mit 37.834 Zuschauern mit Abstand auf Rang eins geschoben. Er sorgte für einen Zweitliga-Rekord: Zum Heimspiel gegen TuSEM Essen kamen vor Weihnachten 9702 Zuschauer. Zuvor hatten 8308 Fans beim Duell HC Erlangen gegen Essen aus dem Jahr 2016 die Bestmarke bedeutet.



Bültmann: Mehr Spaß in voller Halle

„Die Hallen sind immer voll. Es macht mehr Spaß vor so vielen Zuschauern zu spielen“, sagt HSG-Trainer Heiner Bültmann. Bessere Daten wies die HSG nur in der vergangenen Saison auf (2440). Aber schon am 16. Februar dürfte die Zahl weiter nach oben schießen. Denn dann kommt es in der Emslandarena zum Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten HSC Coburg. Die Sitzplatzkarten für den Hit sind bereits vergriffen. Es gibt aber noch genug Stehplatztickets. Bestmarke in dieser Serie waren am zweiten Weihnachtstag 3541 Zuschauer beim Derby gegen den TV Emsdetten. Die könnte am 22. Spieltag überboten werden.

Über 2000 Besucher auch in Balingen

Einen Schnitt von mehr als 2000 Besuchern weist in der 2. Liga sonst nur noch Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten (2143) auf. Auf nur dreistellige Zahlen bringen es VfL Eintracht Hagen (793) und Schlusslicht HC Rhein Vikings (703).

HSG immer über dem Schnitt

Zu den bislang 200 Zweitligaspielen kamen insgesamt 320.827 Zuschauer. Das entspricht einem Schnitt von 1601. Das ist der höchste seit Einführung der eingleisigen Liga 2011. Nordhorn-Lingen lag immer über dem Durchschnitt. Seit 2013/14 haben sich die Zuschauerzahlen deutlich erhöht. In der Saison zuvor lagen sie bei 1399.