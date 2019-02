Lingen. Die Tabelle der 2. Handball-Bundesliga lügt nicht nach 20 Spieltagen: HBW Balingen-Weilstetten und HSC Coburg belegen die Aufstiegsplätze, weil sie am stabilsten waren. „Das sind die besten Mannschaften“, sagt der Trainer der HSG Nordhorn-Lingen, Heiner Bültmann. Am Wochenende starten die Clubs ins Restprogramm.

Der Balinger Kader ist breit und qualitativ gut besetzt, die Mannschaft sehr gut aufgestellt. Coburg büßte erst am letzten Spieltag des vergangenen Jahres nach der Niederlage in Dresden zwei Zähler auf den Spitzenreiter ein.



Lübbecke unter den Erwartungen

Die HSG liegt auf Rang drei in Lauerstellung. Sie muss am Samstag beim TV Hüttenberg antreten. Am 16. Februar kommt Coburg zum Spitzenspiel in die Lingener Emslandarena. Sitzplatzkarten sind bereits vergriffen. Bundesligaabsteiger TuS Nettelstedt-Lübbecke war weiter oben erwartet worden, bleibt bislang auch unter den eigenen Erwartungen. Der Kader hat Qualität. Die Fans sind gespannt, was noch geht bei den Ostwestfalen.





Ferndorf überrascht

Die erwartete Rolle spielt dagegen ASV Hamm-Westfalen auf Rang fünf vor dem Überraschungsteam TuS Ferndorf. Der abwehrstarke Aufsteiger hat auch die HSG geschlagen. Mit Essen, das nach starkem Start zuletzt schwächelte, Lübeck-Schwartau und Erstligaabsteiger TV Hüttenberg, der noch nach oben klettern dürfte, beginnt ein schmales Mittelfeld.

Nur Vikings abgeschlagen

Alle Mannschaften mit negativem Punktekonto ab Platz zehn müssen nach unten schauen. Denn in dieser Saison steigen zehn Teams ab, das sorgt für Unwägbarkeiten und Spannung vermutlich bis zum letzten Spieltag. „Das wird noch richtig abgehen“, vermutet Bültmann. Abgeschlagen mit zehn Punkten Rückstand auf einen Platz der am Saisonende den Klassenerhalt bedeutet, liegen die Rhein Vikings am Tabellenende.