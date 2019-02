Lingen. 28:12 Punkte, dritter Tabellenplatz Trotz erneuter Personalsorgen hat Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen eine gute Ausgangsposition für die restlichen 18 Spiele gewahrt. Der Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz beträgt nur drei Zähler.

Eine bessere Zwischenbilanz nach 20 Spielen wies das Zwei-Städte-Team seit Gründung der eingleisigen 2. Bundesliga in der Saison 2011/12 nur ein einziges Mal auf: Vor vier Jahren holte es 29:11 Punkte, hatte als Vierter nur vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter DHfK Leipzig sowie zwei auf die Verfolger TVB Stuttgart und Rimpar. Am Saisonende blieb die HSG Vierter, elf Punkte hinter Meister Leipzig, fünf und hinter den Aufsteigern ThSV Eisenach und Stuttgart.



Bültmann: Wir geben Gas

Vom Aufstieg redet öffentlich niemand bei der HSG. „Wir denken von Spiel zu Spiel, damit fahren wir besser“, sagt Trainer Heiner Bültmann. Alle, die ihn kennen, wissen, dass das Zwei-Städte-Team alles für den Aufstieg tun wird. „Das ist mal Thema, aber kein Hauptthema.“ Dennoch kribbelt es. „Wir wollen gern angreifen“, sagt Bültmann. Dabei kommt es ihm nicht ungelegen, dass Balingen und Coburg im Blickpunkt stehen, sein Team aber noch in deren Schatten steht. „Wir arbeiten in Ruhe weiter, aber wir geben Gas!“





Verletztenmisere setzt sich fort

Es ist schon erstaunlich, dass Nordhorn-Lingen unter diesen personellen Bedingungen überhaupt so weit oben mitspielen kann. Denn die Verletzungsmisere der vergangenen beiden Serien setzte sich nahtlos fort, die Auswirkungen waren allerdings noch krasser. Bis zu sechs Spieler fehlten, Engpässe gab es vor allem im Rückraum. Shooter Jens Wiese, der nach seinem Comeback nach langwierigen Schulterproblemen jetzt wegen Oberschenkelbeschwerden ausfällt, sowie Spielmacher und Mannschaftskapitän Alex Terwolbeck haben in der gesamten Saison noch nicht ein einziges Punktspiel bestritten. Nicky Verjans, der noch weiter ausfällt, hat es gerade auf sechs Einsätze gebracht. Zudem fehlten Torwart Björn Buhrmester (14), Lutz Heiny (12) und Toon Leenders (17). „Das war ein Brett“, stellt Bültmann nüchtern fest.

Oft improvisiert

An normales Training war insbesondere im November nicht mehr zu denken. Wie in den Spielen musste bei den oft intensiven, aber kürzeren Einheiten improvisiert werden. „In Hamburg hatten wir gerade noch acht gesunde Feldspieler, davon zwei Linksaußen“, erinnert sich Bültmann. Sein Team gewann dennoch 30:26. Sobald im Rückraum ein Rechtshänder eine Zeitstrafe erhielt, wechselte Lasse Seidel auf dessen Position.





Spielen fast ohne Pause

Die Mannschaft ist ganz eng zusammengerückt. „Jeder wusste, dass er alles rauspowern musste, damit wir eine Chance haben“, stellt Bültmann fest. Das klappte. Unterbrochen von der 28:31-Niederlage beim hoch gehandelten Absteiger TuS Nettelstedt-Lübbecke holte die HSG ausgerechnet in der schwierigsten Phase in den vergangenen elf Partien zwei Serien von 8:0 und 11:1 Zählern. „Weil so wenige Spieler zur Verfügung standen, waren die anderen stets im Einsatz und sehr eingespielt“, meint Bültmann. Pausen konnte er den Spielern kaum gönnen.

Was wäre möglich gewesen...?

Was wäre denn möglich gewesen, wenn der Kader bis zur WM-Pause komplett gewesen wäre? „Da kann man nur spekulieren“, winkt der Trainer ab. Und das mag er nicht, lässt ihn die hypothetische Frage völlig kalt.





Schwierige Phase

In der Hinrunde, die mit zwei Siegen begann, gab es allerdings auch eine schwierige Situation, an der die HSG am Scheideweg stand, nämlich gegen Balingen. Das Zwei-Städte-Team kam aus der deutlichsten Niederlage in Essen (27:36), zeigte daheim gegen den Tabellenführer „eine gruselige erste Halbzeit“ (Bültmann), in der es dürftige sechs Tore schoss, aber 14 kassierte. „Das war der Tiefpunkt“ stellt der Trainer fest. Am Ende hieß es ein wenig versöhnlich nur noch 26:29. Zu diesem Zeitpunkt mit 6:6 Punkten oder drei Spieltage später (9:9) hätte Nordhorn-Lingen auch nach unten rutschen können. Der Sieg in Hamm am elften Spieltag wies endgültig den Weg nach oben. Ein wichtiges Positiv-Erlebnis.

Heimstark - und auswärts mutiger

Die HSG präsentiert sich als ausgesprochen heimstark, gab in der Emslandarena und im Euregium nur drei Zähler ab. „Das ist wirklich gut“, urteilt der Trainer. Die Auswärtsbilanz ist bei 11:9 Punkten positiv. Das war in den vergangenen Jahren anders. Nordhorn-Lingen geht etwas mehr Risiko. „Wir haben mehr einfache Tore geworfen und sind fast jedes Spiel auf Tempo gegangen.“





Mehr Tore geworfen

Überhaupt hat das Zwei-Städte-Team häufiger getroffen, „gerade in der zweiten und dritten Welle“, als in den Vorjahren: 562 Tore sind 42, 50 und 75 mehr als in den vergangenen drei Halbserien. Dennoch wünscht sich der Trainer noch mehr Konsequenz im Abschluss, sein Team ließ einige Chancen leichtfertig liegen. Die HSG verfügt mit Georg Pöhle (127) nur über einen Top-Shooter. Das sich die anderen Tore auf viele Schützen verteilen, macht sie schwerer ausrechenbar. Verbessert hat sich die zunächst niedrige Siebenmeterquote. Später wechselte nach jedem Wurf der Schütze. Die alten Muster zu durchbrechen, zahlte sich aus.





Sichere Abwehr Grundlage

Die sichere Abwehr ist seit Jahren Grundlage des HSG-Spiels. Wenn es in der 6:0-Formation nicht gewohnt gut läuft, ist das 5:1 zur echten Alternative geworden.