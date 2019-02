Lingen. Rückraumspieler Jens Wiese vom Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen fehlt beim Start in das Restprogramm. Eine MRT-Untersuchung bestätigte die Diagnose: Der Shooter hat sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

„Ohne Einblutung“, stellt Trainer Heiner Bültmann fest. Das bedeutet, dass Wiese in etwa zwei Wochen wieder ins Training einsteigen kann, also nach dem Auftakt am Samstag beim TV Hüttenberg und dem Schlagerspiel am 16. Februar in der Lingener Emslandarena gegen den Tabellenzweiten HSC Coburg.



Im Training verletzt

Wiese, der wegen einer hartnäckigen Schulterverletzung die ganze Saison noch zu keinem Punktspieleinsatz gekommen ist, musste nach seinem Comeback beim Testspiel gegen den TuS Nettelstedt-Lübbecke erneut pausieren. Er verletzte sich vor rund zwei Wochen im Training. Ansonsten muss Bültmann nur noch auf Nicky Verjans verzichten, der am Fuß operiert worden ist. Alle anderen Akteure stehen wieder im Training.