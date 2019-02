Meppen. Nach dem wegweisenden 65:42-Sieg gegen den Oldenburger TB stehen die Basketballdamen des TV Meppen kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga. Für Trainer Marius Schmitt war das Duell gegen den Viertplatzierten „eines der besten Spiele der Saison“.

Konzentriert und mit dem Willen, die Partie für sich zu entscheiden, startete der TV Meppen, bei dem Ann Höning kurzfristig ausgefallen war, in das Duell mit den Olenburgerinnen. Durch schnelles Passspiel kam der TVM zu leichten Punkten und ging im ersten Viertel mit 16:13 in Führung.

„Im zweiten Viertel haben wir noch mal eine Schippe draufgelegt“, so TV-Trainer Marius Schmitt. Insbesondere Centerspielerin Lea Meyer war nicht zu stoppen und erzielte immer wieder Punkte. Ihr Größenvorteil ermöglichte Meppens Schützen, bedenkenlos Würfe von außen zu nehmen, denn Fehlwürfe wurden durch Offensivrebounds in zweite Chancen umgewandelt. Somit ging es mit 40:21 in die Kabinen.

"Eines unserer besten Spiele"

Aber auch nach dem Pausentee waren die Meppenerinnen die spielbestimmende Mannschaft und bauten das Ergebnis auf 65:42 bis zum Abpfiff aus.

„Es war eines unserer besten Spiele. In einem solchen Spiel eine solche Dominanz und Selbstvertrauen auszustrahlen ist sehr stark. Erneut konnten wir einen Gegner unter 50 Punkten halten“, so Schmitt. Bei drei ausbleibenden Spielen und sechs Punkten Vorsprung kann der TV Meppen kaum noch vom ersten Platz gestoßen werden.