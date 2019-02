Schledehausen. Keinen Sieg gab es am Wochenende für die beiden Damenmannschaften des FC Leschde II und SV Union Lohne beim TV Schledehausen. Beide Teams mussten sich dem jetzigen Tabellendritten geschlagen geben.

Oberliga, Frauen: Nach einem guten Beginn im ersten Satz, und einer damit einhergehenden Führung schlichen sich nach und nach Fehler im Spiel des FC Leschede ein, sodass Schledehausen mit 25:17 gewann.



Die Nachlässigkeiten sollten sich im zweiten Satz fortsetzen. Eine Aufschlagserie brachte den TV Schledehausen mit zehn Punkten in Führung. Diese konnte auch trotz guter Blockaktionen durch Lea Löcken und Johanna Haarmann nicht mehr eingeholt werden, sodass der Gastgeber den Satz mit 25:14 gewann.

Im dritten Durchgang hatte Leschede den Aufstiegsanwärter an den Rand des Satzverlustes bringen können. Doch die Gastgeber behielten die Nerven und setzten sich mit 25:23 durch.

Lohne macht es spannend

Für den SV Union Lohne setzte es im 14. Saisonspiel in Schledehausen die erste Niederlage.

Ohne Svenja Krieger und die kurzfristig erkrankte Sophia Hofschröer fehlten gleich zwei Mittelblocker auf Lohner Seite. Dafür gesellte sich neben Sarah Korte, Merle Gossling von der Diagonalen auf die Mitte.

Lohne startete gewohnt stark mit 4:0 in den ersten Satz und brachte diesen Vorsprung zur 1:0-Satzführung ins Ziel. Im zweiten Durchgang setzten sich dann die Gastgeber gegen Ende durch.

Nach dem Ausgleich im vierten Satz, musste der Tiebreak für die Entscheidung herhalten. Zunächst ging Lohne 6:3 in Führung, lag beim Seitenwechsel allerdings 7:8 zurück. Bis zum Schluss blieben die Gäste bis auf einen Zähler dran, jedoch nutzte Schledehausen angefeuert von einer lautstarken großen Kulisse den ersten Matchball. „Mit 109:109 Punkten wäre das Spiel in anderen Sportarten ein Unentschieden gewesen, aber Schledehausen hat das heute in Block und Aufschlag richtig gut gemacht und vor eigenem Publikum die wichtigen Bälle gemacht. Wir brauchen uns nach der knappen Niederlage nicht lange ärgern und wissen, woran wir noch arbeiten müssen. Die jungen Spielerinnen entwickeln sich richtig gut und Merle war sogar die Topscorerin am heutigen Tag“, konnte Trainer Harald Nüsse Schledehausens Trainer Wültener nur gratulieren.