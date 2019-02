Meppen. In Gambia trainiert Tom Saintfiet bereits die zehnte Nationalmannschaft. Der 45-Jährige, der schon auf vier Kontinenten tätig war, feierte mit den Fußballern aus dem nur 11.295 Quadratkilometer großen Land mit gut zwei Millionen Einwohnern den ersten Sieg „seit Jahren“.

Im Dezember, Januar und Februar hat Saintfiet, der sechs Jahre in Haselünne eine Wohnung hatte, Gelegenheit seine Familie in Belgien zu besuchen, aber auch seine in Europa unter Vertrag stehenden Spieler zu beobachten. Zaungast war er auch beim wichtigen Meppener Sieg gegen Lotte. Dabei genoss der Weltenbummler in Sachen Fußball, der schon auf vier Kontinenten trainiert hat, die Atmosphäre in der Hänsch-Arena. „Es hat Spaß gemacht“, wünscht er den Emsländern, gegen die er schon als Trainer mit dem BV Cloppenburg antrat, den wichtigen Klassenerhalt in der 3. Liga. „Das ist eine tolle Klasse mit vielen Traditionsmannschaften.“







Besuch beim SV Meppen

Saintfiet ist mit seiner Aufgabe in Westafrika zufrieden. „Es macht Spaß.“ Schließlich sei er dort einer der erfolgreichsten Trainer der vergangenen Jahre. Im Afrika-Cup gab es ordentliche Ergebnisse. Dennoch ist Gambia, das kleinste Land auf dem Kontinent, vor dem letzten Spieltag mit fünf Punkten Vierter. Aber es läuft noch ein Einspruch beim Sportgericht CAS. Die erste Partie gegen Benin verlor Gambia 0:1. Saintfiet stand erstmals beim Spiel gegen Algerien an der Linie. Das 25 000 Zuschauer fassende Stadion war beim Heimspiel komplett überfüllt. „Die Fans standen auf der Laufbahn und kletterten Masten hoch“, beschreibt er Szenen, die an das Gastspiel des FC Barcelona 1982 in Meppen erinnern. Der Anpfiff erfolgte mit gehöriger Verspätung. Die Partie endete 1:1. „Es war mehr möglich“, sagt der Coach.

Coach der „Skorpione“

In Togo folgte ein 1:1. Dabei kassierten die „Skorpione“, so der Spitzname der Gambier, den Ausgleich erst in der 84. Minute. Im Rückspiel fiel das 0:1 erst in der Nachspielzeit. Gegen Benin drehte Gambia den 0:1-Rückstand in den letzten 20 Minuten (3:1). „Der erste Sieg seit Jahren“, stellt Saintfiet fest. Am 22. März findet die letzte Partie in Algerien statt.





Fußballer in Europa

Die Spieler von Gambia sind in der Welt verstreut. Einige in Europa beobachtet der Coach gerade. „Ich sehe sie vor den Spielen ja nur drei vier Tage“, stellt er fest. Assan Ceesay und Jagne Modou spielen beim FC Zürich, Musa Barrow ist bei Atalanta Bergamo aktiv, Omar Colley bei Sampdoria Genua, Torwart Baboucarr Gaye wartet bei Arminia Bielefeld auf seinen ersten Zweitligaeinsatz. Weitere Fußballer spielen in Schweden, Dänemark, Frankreich Bulgarien, Schweden oder auf Zypern. Einige besucht Saintfiet zurzeit. Dabei genießt er auch Regen und kühle Witterung in Europa. „Wenn es immer nur 25 oder 30 Grad sind, dann wird es auch langweilig.“

Vertrag bis März

Schon im März endet der Vertrag von Saintfiet in Gambia. Wie es danach weitergeht, weiß er noch nicht. Denn die nächsten Qualifikationsspiele folgen erst zum Jahresende. In der Zwischenzeit verzichten einige Nationen auf angestellte Trainer. „Ich weiß, wie es läuft“, erklärt Saintfiet, der 2005 für zwölf Pflichtspiele beim BV Cloppenburg war. Gern, sagt der 45-Jährige, würde er wieder mal eine Ligamannschaft trainieren, bevorzugt in Deutschland.





Usters kurze Karriere im Nationalteam

Ein ehemaliger Fußballer des SV Meppen hat für die Nationalmannschaft von Gambia gespielt: Timo Uster, der nach dem Zweitligaabstieg der Emsländer 1998 von Tasmania Neukölln kam. Nach 50 Spielen und zwei Toren für den SVM wechselte der heute 44-Jährige nach zwei Serien zu Carl Zeiss Jena. Der gebürtige Berliner wurde 2007 im Alter 32 Jahren von Nationaltrainer Antoine Hey (Fortuna Düsseldorf, Schalke 04, VfL Osnabrück) berufen. Der Abwehrspieler kam am 8. Januar beim 0:3 gegen Saudi-Arabien zur Länderspielpremiere. Er war 90 Minuten dabei. Danach stand er am 8. Februar 2007 noch eine Halbzeit bei der 1:2-Niederlage gegen Luxemburg auf dem Platz. Dann war die internationale Karriere beendet. Uster konnte für Gambia antreten, weil seine Großeltern aus dem westafrikanischen Land stammen.