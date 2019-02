Vechta. Für ihre guten Leistungen wurden emsländische Motorsportler vom ADAC in Vechta ausgezeichnet. Den großen Weser-Ems-Pokal erhielt Langbahnfahrer Jörg Tebbe vom MSC Dohren.

Der 39-Jährige wurde völlig überrascht. „Ich habe erst davon erfahren, als ich in Vechta den Programmablauf gesehen habe.“ Die Auszeichnung hat große Bedeutung für ihn. Denn von allen geehrten Motorsportlern an diesem Tag erhält nur einer die große Trophäe. Neben Kai Huckenbeck (deutscher Vizemeister im Speedway und Kapitän der Nationalmannschaft beim World-Team-Finale in Polen) wurden auch Fabian Wachs (Deutscher Bahnpokalsieger 500 ccm, und Sieger Norddeutsche Bahnmeisterschaft der B-Lizenz Solo, 500 ccm) bei den Jugendlichen Timo Wachs (6. beim WM-Finale 250 ccm, Sieger Norddeutsche Bahnmeisterschaft Langbahn, 250 ccm/alle MSC Hümmling Werlte) sowie für sein Lebenswerk Helmut Diers aus Sögel geehrt.



Hukelmann: Herausragend

Tebbe blickt auf eine starke Saison zurück. „Herausragend“, betont MSC-Sportleiter Josef Hukelmann, der den grundsoliden Sportler, „der immer auf dem Teppich bleibt.“ Dabei ist der Dohrener seit rund zwei Jahren kein Profi mehr. Der gelernte Holzmechaniker ist dem Rennsport als Amateur treu geblieben - und das nicht minder erfolgreich.





Kapitän der Nationalmannschaft

Als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ging er bei der Teamweltmeisterschaft im französischen Morizes sportlich voran. Obwohl drei Top-Langbahnfahrer abgesagt hatten, holten die Deutschen Bronze. „Dabei schien es, als wäre die Mannschaft zum Scheitern verurteilt“, betont Tebbe, der 15 der insgesamt 38 Punkte sammelte. Den WM-Titel hatte er sich bereits 2011, 2012 und 2014 gesichert. „Es lief perfekt“, meint er. „Ich bin stolz auf Jörg. Als Teammanager kann ich mich auf ihn verlassen. Ich zolle ihm großen Respekt für alles, was er geleistet hat“, stellt Hukelmann fest.

Zweiter DM-Titel

Bei der Deutschen Meisterschaft war Tebbe, der sich 2016 beim offenen Sandbahnrennen in Berghaupten eine schwere Schulterverletzung zugezogen hatte, nicht zu bremsen. In Scheeßel setzte er sich mit maximaler Punktzahl auch im Duell mit dem späteren Weltmeister Martin Smolinski durch. Sein zweiter DM-Titel „kam für andere genau so überraschend wie für mich“, schmunzelt der Emsländer, der sich noch gut erinnert, dass ihm bei der Siegerehrung der Inhalt einer ganzen Sektflasche in die Rennkombi geschüttet wurde. Bereits im Juni hatte er in Tampere die Finnische Meisterschaft gewonnen. Bei der WM-Qualifikation in Marienbad siegte er.

„Der Ehrgeiz ist da“

Dieses Jahr will sich Tebbe, der längst nicht mehr so viel Zeit zum Training und zum Schrauben hat wie früher, bei den Starts nicht unter Druck setzen. Die WM-Qualifikation steht auf dem Plan. „Der Ehrgeiz ist da“, sagt der Dohrener, der nach seinem schweren Sturz 2016 daran dachte, „die Stahlschuhe an den Nagel zu hängen“. 2017 hat er den Trainer-C-Schein gemacht und kümmert sich um die Jugendgruppe des MSC Dohren, in der auch seine Kinder Louis (13 Jahre) und Lenja (8) vertreten sind.

Auszeichnung für Diers

Für sein Lebenswerk wurde Helmut Diers mit dem Pokal für besondere Verdienste im Motorsport vom ADAC Weser-Ems ausgezeichnet. „Völlig zu Recht“, erklärt Hukelmann. „Er hat uns schon begleitet, als ich selbst aktiv war“, verweist der Werlter auf seine Anfänge im Jahr 1979. Davon hätten Vereine wie der MSC Hümmling Werlte und der MSC Dohren erheblich profitiert. „Wir haben ihm sehr viel zu verdanken“, schätzt Hukelmann die Fachkenntnisse und die Berichte von Diers in Fachzeitschriften, aber auch auf den Emslandsportseiten der Lingener Tagespost, der Meppener Tagespost und der Ems-Zeitung.





Geehrt: Lukas Fienhage (Nationalmannschaft), Bernd Diener (MSC Werlte), Jörg Tebbe (MSC Dohren), Fabian Wachs (MSC Werlte), Christian Otto (MSG Sulinger Land) und ADAC-Motorradreferent Ludger Spils. Foto: Ubbo Bandy