Emsbüren. Am Sonntag, 17. Februar, richtet Concordia Emsbüren ab 11 Uhr den 4. Glashauslauf aus. Im größten überdachten Gärtnereibetrieb Europas, „Emsflower“, können sportliche Aktivitäten und Freizeitspaß verbunden werden.

Der außergewöhnliche Indoor-Laufevent, so die Concorden, wird „von den Aktiven als willkommene Laufgelegenheit im Winter anerkannt“. Viele Läufer seien seit der ersten Ausgabe dabei und nutzten die Möglichkeit, wetterunabhängig unter Dach auf ausgemessenen Strecken ihre Runden zu drehen. Die Zuschauer können das Geschehen kostenlos auf Emporen verfolgen.



Hauptlauf um 15 Uhr

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit dem Bambinilauf (550 Meter/Jahrgänge 2012 und jünger). Es folgen der Schülerlauf I der Jahrgänge 2009 bis 2011 um 11.30 Uhr und der Schülerlauf II (2004-2008) um 12 Uhr über jeweils 1700 Meter. Der 5-Kilometer-Jedermann- und der Teamlauf werden um 13.30 Uhr gestartet. Beim Hauptlauf über 10 Kilometer gehen die Sportler um 15 Uhr auf die Strecke.

Anmeldung bis einschließlich 13. Februar auf der Homepage des Veranstalters unter www.svce.de. Dort gibt es weitere Infos. Nachmeldungen sind bis eine Dreiviertelstunde vor den Einzelläufen möglich.

Mit einem Tagesticket haben Besucher die Möglichkeit, die Freizeitangebote von Emsflower zu nutzen. Dazu gehören erstmals unterschiedlich lange Wanderungen durch die Produktionshallen am Rande des sportlichen Geschehens. Die Concorden bieten an der Wegstrecke Bunjee-Run für Kinder an. Zudem treten die „Tanzmäuse“ auf.