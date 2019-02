Der FC Leschede II ist am Samstag in Schledehausen zum Siegen verdammt. Foto: Werner Scholz

Leschede. Nichts los in den Volleyballhallen in der Region an diesem Wochenende. Nur die Frauen vom FC Leschede II, von Union Lohne (beide in Schledehausen) und SC Spelle-Venhaus II (in Lintorf) sind auswärts gefordert.