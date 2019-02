Lingen. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen stellt die Weichen für die nächste Saison. Der niederländische Nationaltorwart Bart Ravensbergen bleibt mindestens bis 2020. Verein und Handballer haben im neuen Vertrag zudem eine Option für ein weiteres Jahr vereinbart.

Der 26-jährige ist im Sommer zur HSG gekommen. „Er hat uns sofort weitergeholfen und passt gut in die Mannschaft“, lobt Trainer Heiner Bültmann den ausgesprochen ehrgeizigen Keeper, der schon über 50 Länderspiele für die Niederlande absolviert hat. „Er will sich immer weiter verbessern. Zudem bringt er die richtige Mentalität mit, um erfolgreich zu sein.“





Fünfter Niederländer im Team

Die Integration des Spielers verlief in Rekordzeit. Schließlich kannte der 1,90 Meter lange Handballer mit Nicks Verjans, Patrick Miedema, Toon Leenders und Alec Smit gleich vier HSG-Akteure aus der Nationalmannschaft. Zudem spielte er zuvor im selben Verein wie Leenders (bei Bevo HC Panningen). 2016 trainierte der Keeper zwei Tage beim Zwei-Städte-Team. Bültmann hatte ihn schon länger im Blick.

Qualität bewiesen

„Bart gibt der Mannschaft großen Input“, stellt der Trainer fest. Seine Qualität konnte Ravensbergen schon zu Beginn der Saison unter Beweis stellen. Im zweiten Punktspiel gegen Hüttenberg kam er früh in die Mannschaft. Als Björn Buhrmester, mit dem Ravensbergen eins der besten Torhüterpaare der Liga bildet, länger ausfiel, vertrat er ihn fast allein.





Einige Punkte gesichert

„Die HSG spielt erfolgreich. Bart hat seinen Anteil“, sagt Bültmann. Dabei sicherte der Torwart einige Punkte: Beim Sieg in Hamm (25:22) glänzte er mit 20 Paraden, gegen Dresden (23:22) wehrte er den letzten Gegenstoß der Sachsen ab und gegen Rimpar (26:24) parierte er in der Schlussphase einen Siebenmeter. Der eher ruhige, aber stets fokussierte Niederländer, ist auch für einen Treffer aus der Distanz gut.

Anzeige Anzeige

Sportmarketing-Student

Ravensbergen studiert Sportmarketing an der Johan-Cruyff-Akademie für Leistungssportler. Jeden Dienstag tritt er zum Praktikum beim niederländischen Verband an. Der Schritt nach Deutschland und zur HSG, die auch Zuschauer aus dem Nachbarland anlockt, kam für den Torwart gerade richtig.

„Vom ersten Tag an wohlgefühlt“

„Ich bin sehr stolz, dass ich meinen Vertrag verlängert habe. Vom ersten Tag an habe ich mich bei der HSG und in der Mannschaft absolut wohlgefühlt“, stellt der Spieler fest. Das Team sei auf einem guten Weg. „Ich habe letztes Jahr unterschrieben, weil ich Vertrauen in das Projekt hatte und dieses Vertrauen hat bis jetzt nur zugenommen. Wir haben gut gespielt, die Mannschaft arbeitet sehr hart und ich habe das Gefühl, dass wir noch besser werden können. Ich hoffe, dass wir zusammen noch viele Siegen holen.“

Ravensbergen, der in Voorschoten geboren wurde, kam 2017 vom französischen Zweitligisten Selestat AHB (Alsace Handbal) zur HSG. Zuvor war er für Bevo HC und für Hellas (Den Haag) aktiv.