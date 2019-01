So sehen Sieger aus: Raspo Lathens U 18 freut sich über Platz eins bei der Bezirksmeisterschaft. Foto: Raspo Lathen

Bad Laer. Starker Auftritt von Raspo Lathen und Union Lohne bei den U-18-Bezirksmeisterschaften in Bad Laer. Während die Lathenerinnen den Titel feierten, freuten sich auch die Mädels aus Lohne, die mit dem SV Alemannia Salzbergen eine Spielgemeinschaft gestellt hatten, als Drittplatzierte über die Qualifikation für die Nordwestdeutschen Meisterschaften (NWDM) am 23. und 24. Februar in Lintorf.