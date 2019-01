Meppen. Zum 38. Mal hat der Landkreis Emsland am Dienstagabend seine erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler geehrt. In der Aula des Windthorst-Gymnasiums Meppen sind 176 Einzelsportler und zehn Teams ausgezeichnet worden. Ehrengast vor 470 Gästen war Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski.

Am Ende wurden die Kandidaten für die Wahl zum Sportler des Jahres 2018 vorgestellt. Bei den Nachwuchssportlern stehen der Ringer Maik Günther (Blau-Weiß Dörpen), der Ruderer Jan Hofschröer (Lingener Rudergesellschaft) und der Rettungsschwimmer Arne Möller (DLRG Emsbüren) zur Wahl. In der Rubrik Mannschaft des Jahres dürfen sich die Volleyballerinnen des FC Leschede, die C-Jugend-Handballer der SG Lingen-Lohne sowie die American Footballspieler der Meppens Titans Hoffnungen machen. Und als Sportpersönlichkeit sind Handballtorwart Björn Buhrmester (HSG Nordhorn-Lingen), Schwimmerin Nicole Heidemann (TV Meppen) und Springreiter Maurice Tebbel (Emsbüren) nominiert.

Krajewski Ehrengast

Ehrengast in Meppen war Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski vom RFV Lingen, die bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 mit der deutschen Mannschaft die Silbermedaille gewann. Im vergangenen Jahr holte die 30-Jährige ihren ersten Einzeltitel beim CHIO Aachen. Zuvor hatte Krajewski bereits die Deutsche Meisterschaft in Luhmühlen gewonnen. Andreas Müller und Sören Menke moderierten die Ehrung. Im Rahmenprogramm trat die Elvis B. Tanzschule Meppen auf.





Wahl seit 1990

1990 haben die Leser der Ems-Zeitung sowie der Meppener Tagespost und Lingener Tagespost zum ersten Mal ihre Sportler des Jahres gewählt. Der Landkreis Emsland und der Kreissportbund Emsland hatten die Wahl ins Leben gerufen, um Leistungen und Erfolge noch deutlicher herauszuarbeiten. Anfangs erfolgte die Auflösung bei der Landkreisehrung. Mittlerweile fällt dort der Startschuss für die Sportlerwahl, und die Bekanntgabe der Gewinner gibt es bei der Sport-Wirtschafts-Gala. Sie findet am 11. März in Spelle statt.