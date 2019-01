Meppen. Wer wird Nachwuchssportler, Mannschaft und Sportpersönlichkeit des Jahres 2018? Vom 29. Januar bis 3. März 2019 können die Leser auf noz.de abstimmen, wer am 11. März bei der Sport-Wirtschafts-Gala in Spelle ausgezeichnet wird.

Sie können Ihre Stimme in der Bildergalerie abgeben. Außerdem können Sie per Telefon oder SMS voten. Am Ende werden alle Stimmen zusammengezählt, die online, per Telefon und SMS eingegangen sind.

In der Rubrik Mannschaft des Jahres dürfen sich die Volleyballerinnen des FC Leschede, die C-Jugend-Handballer der SG Lingen-Lohne sowie die American Footballspieler der Meppens Titans Hoffnungen machen.