Meppen. Wer wird Nachwuchssportler, Mannschaft und Sportpersönlichkeit des Jahres 2018? Vom 29. Januar bis 3. März 2019 können die Leser auf noz.de abstimmen, wer am 11. März bei der Sport-Wirtschafts-Gala in Spelle ausgezeichnet wird.

Sie können Ihre Stimme in der Bildergalerie abgeben. Außerdem können Sie per Telefon oder SMS voten. Am Ende werden alle Stimmen zusammengezählt, die online, per Telefon und SMS eingegangen sind. Aus allen Teilnehmern der Abstimmung werden am Ende 23 Gewinner ausgelost.

Bei den Nachwuchssportlern stehen der Ringer Maik Günther (Blau-Weiß Dörpen), der Ruderer Jan Hofschröer (Lingener Rudergesellschaft) und der Rettungsschwimmer Arne Möller (DLRG Emsbüren) zur Wahl.