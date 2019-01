Mit fünf Toren war Philipp Vorlicek (l.) gefährlichster Schütze der HSG Nordhorn-Lingen beim Test in Wilhelmshaven. Das Zwei-Städte-Team verlor 28:31. Foto: Scholz

Wilhelmshaven. Zweite Niederlage für den Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen in der Wintervorbereitung: Beim Liga-Rivalen Wilhelmshavener HV verlor das Zwei-Städte-Team mit 28:31 (14:18). Bereits am Mittwoch steht der letzte Test auf dem Programm: Die HSG tritt um 19 Uhr in Westerkappeln gegen den Nachbarn TV Emsdetten an.