Lingen. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen bestreitet in der Wintervorbereitung noch zwei weitere Testspiele gegen die Liga-Rivalen Wilhelmshavener HV und TV Emsdetten.

Am Montag tritt die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann um 19 Uhr in der Nordfrostarena beim Wilhelmshavener HV an. Am Mittwoch um 19 Uhr folgt der letzte Test der Wintervorbereitung in Westerkappeln gegen den TV Emsdetten.



Spieler brauchen Praxis

Bültmann geht es vor allem darum, den Spielern, die zuletzt länger ausgefallen sind, Praxis zu ermöglichen. Das gilt für Alex Terwolbeck, Lutz Heiny, Jens Wiese und Georg Pöhle, dem in der Winterpause eine Schraube aus dem in der vergangenen Serie gebrochenen Fuß entfernt worden war. Der Rückraumspieler musste am Freitag noch einmal zur Nachuntersuchung antreten.

Zum Auftakt nach Hüttenberg

Bültmann hofft, dass das Quartett zum ersten Punktspiel nach der WM-Pause am 9. Februar (18 Uhr) beim Tabellenzweiten TV 05/07 Hüttenberg wieder dabei sein kann. Eine Woche später (16.2., 19.30 Uhr) steht bereits das Spitzenspiel gegen den Zweiten HSC 2000 Coburg in der Lingener Emslandarena auf dem Programm. Zurzeit beträgt der Rückstand drei Punkte.

Trio gab bereits Comeback

Terwolbeck, Wiese und Heiny haben schon wieder mitgemischt. „Aber Jens Wiese hat ein halbes Jahr nicht mehr geworfen. Er wird Woche für Woche aufgebaut“, betont Bültmann. Beim 43:23-Sieg beim benachbarten Landesligisten FC Schüttorf 09 wurde er geschont wegen Oberschenkelproblemen. Zuvor hatte das Trio beim 31:32 (14:18) gegen den Liga-Rivalen TuS Nettelstedt-Lübbecke sein Comeback gegeben.

Verjans fehlt noch

Dagegen wird Nicky Verjans weiter ausfallen. Der Niederländer war in der zweiten Januarwoche operiert worden. Es wurden größere Gelenkkörperchen am Fuß entfernt worden. Zudem klagt er noch über Beschwerden im Leistenbereich. Damit dürfte der Linkshänder noch sechs bis acht Wochen fehlen