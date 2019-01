Spelle. Insgesamt acht Spiele stehen an diesem Wochenende für die Volleyballmannschaften aus der Region an. Während der SC Spelle-Venhaus, MTV Lingen, und der FC Leschede III in eigener Halle auftreten, sind der FC Leschede, Union Lohne, FC Leschede II und SC Spelle-Venhaus II auswärts gefordert.

Regionalliga, Frauen: Eine vermeintlich leichte Aufgabe hat der SC Spelle-Venhaus vor der Brust. Am Sonntag um 16 Uhr erwartet die Mannschaft von Trainer Sebastian Gartemann den achtplatzierten SC Langenhagen.



Doch auf die leichte Schulter will der SCSV-Coach die Partie nicht nehmen. „Langenhagen ist zwar mitten im Abstiegskampf, jedoch gehören sie da eigentlich nicht hin“, so Gartemann. „Das Team ist technisch gut ausgebildet und groß gewachsen.“

Den Gegner "nerven"

Für Gartemann steht der komplette Kader zur Verfügung. Ziel soll es sein, von Beginn an präsent zu sein und sich ins Spiel zu fighten. „Wir müssen versuchen in Block und Abwehr viele Angriffe zu entschärfen und sie so zu nerven“, so Gartemann. „Zudem müssen wir gut aufschlagen.“

Trotz eines Vorsprungs von derzeit sieben Punkten auf Rang drei, weiß er, dass noch ein harter Weg vor seinem Team steht: „Ganz durch sind wir durch die enge Tabellensituation noch nicht. Wir benötigen noch einige Punkte.“

Leschede noch ohne Punktgewinn 2019

Endlich wieder punkten wollen die Volleyballerinnen vom FC 47 Leschede. Am Samstag (16 Uhr) sind sie zu Gast beim aktuellen Tabellenschlusslicht VSG Hannover.

Im Hinspiel konnte die Mannschaft von Dieter Jansen und Jörg Alsmeier einen 3:0-Sieg einfahren, im kommenden Spiel wollen sie mit der gleichen Konsequenz in die Partie gehen, um sich vom Tabellenkeller abzusetzen.

Nach der letzten 0:3-Niederlage gegen den Oldenburger TB steht das Team nur noch einen Punkt über dem SC Langenhagen, der im Moment den Relegationsplatz besetzt. Daher wollen die Leschederinnen endlich ihren ersten Erfolg in der Rückrunde feiern.

Oberliga, Frauen: Für Union Lohne soll es so erfolgreich wie zuletzt weitergehen. Mit 35 Punkten aus zwölf Spielen steht die Mannschaft vom Trainerduo Katharina Schöttmer/Harald Nüsse unangefochten an der Tabellenspitze. Gegen den achtplatzierten SV Bad Laer II sollen am Samstag (14 Uhr) die nächsten drei Punkte an Land gezogen werden.

Für Leschede II wir es eng

Tabellenschlusslicht FC Leschede II bekommt es am Samstag (17 Uhr) mit dem VC Osnabrück II zu tun. Mit momentan vier punkten aus elf Spielen wird es so langsam schwierig die Liga halten zu können.

Verbandsliga, Frauen: Das spannende Rennen um den Relegationsplatz zwischen dem MTV Lingen und Raspo Lathen geht in die nächste Runde. Beide Teams haben nach zwölf Spielen 27 Punkte.

Diesmal kann der MTV beim Heimspiel gegen den Oldenburger TB II am Samstag (15 Uhr) wieder vorlegen. Die Oldenburgerinnen befinden sich mit sechs Zählern auf dem vorletzten Platz. Im Hinspiel siegten die Lingenerinnen klar mit 3:0.

Landesliga II, Frauen: Doppelspieltag für den FC Leschede III. Am Samstag (ab 14 Uhr) wartet auf die Mannschaft von Trainerin Anette Jäckering zunächst der VC Osnabrück, anschließend kommt es zum Duell mit dem Hagener SV.

Mit zwei Siegen könnten die Leschederinnen einen Sprung in der Tabelle machen und ihrem Saisonziel Klassenerhalt einen großen Schritt entgegenkommen.

Aber Vorsicht: Das Hinspiel gegen den VC ging mit 2:3 verloren. Gegen den Tabellenletzten aus Hagen dürfte es anschließend etwas einfacher werden. Aber unterschätzen sollte man die Mannschaft nie.

Bleibt Spelle II dran?

Wichtiges Spiel für den SC Spelle-Venhaus II. Mit einer Niederlage könnte die Mannschaft von Trainer Hermann Preun, die derzeit auf dem Relegationsplatz steht, ein wenig den Kontakt zum rettenden Ufer verlieren.

Doch ausgerechnet wartet mit dem VfL Lintorf II der Tabellenzweite auf die Spellerinnen.