Meppen. Der Auftakt ist gemacht, am 26. Januar geht es weiter: Die Winterlaufserie der Lauffreunde Emsland hat begonnen. Sie umfasst sechs Veranstaltungen und wird in Meppen fortgesetzt.

Etwa 50 Laufbegeisterte trotzten in Börger dem Wetter. Sie nahmen die zehn beziehungsweise 20 Kilometer lange Strecke in Angriff.

Am Samstag (26. Januar) wird die Winterlaufserie fortgesetzt. Start ist im Leichtathletikstadion am Helter Damm. Informationen gibt es bei Claudia Lübbers (E-Mail: luebbers.claudia@ewetel. net) unter der Rufnummer 0 59 31/25 82.

Gedacht ist die Laufserie für alle Sportlerinnen und Sportler, die sich im Winter auf die Wettkämpfe im Frühjahr vorbereiten wollen und dieses lieber in einer Gruppe machen wollen. Es werden jeweils zwei Strecken von zehn und 20 Kilometern Länge angeboten. Eine Zeitnahme erfolgt nicht, um intensive Gespräche zu ermöglichen. In verschiedenen Tempogruppen wird mit erfahrenen Begleitläufern die jeweilige Distanz absolviert. Duschen und Umkleidemöglichkeiten sind an allen Veranstaltungsorten vorhanden. Eine Ausnahme bildet die Veranstaltung in Lingen, weil es dort Umbaumaßnahmen gibt. Startgebühren werden nicht erhoben, gestartet wird jeweils um 14 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.