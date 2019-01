Meppen. Während Deutschlands Handballer aktuell bei der WM im Scheinwerferlicht stehen, spielen die ranghöchsten Teams aus der Region um Punkte. Auch Harens Verbandsligamänner sind wieder im Einsatz. Die HSG Haselünne/Herzlake zieht ihre Partie um zwei Stunden vor.

Verbandsliga, Herren: Mit einem Auswärtsspiel endet die Pause für den TuS Haren. Die Mannschaft von Trainer Martin de Hoop gastiert am Samstag um 18 Uhr bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Es ist das Duell des Tabellenzweiten gegen den –fünften.

Die HSG ist bekannt für ihr druckvolles, schnelles Angriffsspiel. Torwart Rene Steffens vereitelte vergangenes Wochenende beim 30:25 im Verfolgerduell gegen Neerstedt mehrere Großchancen. Dreh- und Angelpunkt ist Marc Blum.

Im Hinspiel am 1. Spieltag siegte Haren mit 24:23 – bis heute die einzige Niederlage von Schwanewede/Neuenkirchen. Stefan Sträche dominierte mit 14 Toren das Spiel auf Harener Seite. Er traf mit seinen Teamkollegen immer wieder die richtigen Entscheidungen und kam so zu zahlreichen Torerfolgen.

Danach gab die HSG Schwanewede/Neuenkirchen nur noch beim 20:20 beim Elsflether TB einen Punkt ab. Heißt also: Bislang hat Schwanewede/Neuenkirchen alle Heimspiele gewonnen.

Landesklasse, Herren: Auf einen Wettlauf mit der deutschen Handballnationalmannschaft muss sich die HSG Haselünne/Herzlake einstellen, wenn Uwe Gensheimer und Co. am Freitag das WM-Finale erreichen. Findet der Schlussakt der Weltmeisterschaft doch am Sonntag um 17.30 Uhr statt. Haselünne/Herzlake empfängt vorher die HSG Grönegau-Melle (Anwurf: 14 Uhr in Haselünne). Die Gastgeber bauen deshalb extra eine Leinwand und einen Beamer auf, um im Anschluss des eigenen Spiels direkt das Endspiel verfolgen zu können.

Wie HSG-Coach Christoph Möller berichtet, galt zunächst ein absolutes Spielverbot für alle Mannschaften während der WM mit Androhung von Geldstrafen. Danach wurde den Mannschaften seitens des Handball-Verband Niedersachsen (HVN) angeboten, ihre Begegnungen auf unbestimmte Zeit ohne weitere Kosten verschieben können. Man habe aber noch kaum Termine frei, so Möller. Aus diesem Grund findet die Begegnung statt.

Zum Spiel gegen Grönegau-Melle sagt Möller: „Wir wollen weiter an uns arbeiten und werden den Tiger aus Melle zähmen, das geht nur über Kampf und Einstellung.“ Melle spiele mit einer offenen, schnellen Deckung, wo es anzusetzen gelte. Daniel Brinker ist wieder mit von der Partie, während Julian Wilkens wieder ins Training eingestiegen ist. „Ob es fürs Spiel reicht, wissen wir noch nicht", so Möller.

Landesliga, B-Junioren: Auf einen Heimauftritt gegen ein Kellerkind bereitet sich die SG Lingen-Lohne vor. In der Halle in Lohne erwartet der Tabellenzweite am Samstag um 13 Uhr den Vorletzten TvdH Oldenburg. Das erste Aufeinandertreffen entschied Lingen-Lohne, das seit fünf Spielen nicht mehr verloren hat, mit 38:23 für sich. Dagegen haben die Oldenburger zehn von elf Partien abgeben müssen. Die Rollen sind also klar verteilt.

Landesliga, B-Juniorinnen: Mit einer 23:33-Niederlage beim Tabellenführer SG Neuenhaus/Uelsen II ist der TuS Haren vor zwei Wochen ins neue Jahr gestartet. Im ersten Heimspiel des Jahres bekommt es das Team mit dem Zweitplatzierten SV Vorwärts Nordhorn (Sonntag, 12 Uhr) zu tun. Das erste Duell der beiden Teams brachte keinen Sieger – 20:20 hieß es am Ende.





Viermal in Folge in eigener Halle antreten darf zu Jahresbeginn der TV Meppen. Den Auftakt bildete vergangene Woche die Nachholpartie gegen den SV Vorwärts Nordhorn, die mit 25:31 verloren ging. Am Samstag bekommt es der Vorletzte um 17 Uhr mit der TSG 07 Burg Gretesch zu tun. Im Hinspiel unterlag Meppen mit 18:28.

Oberliga, C-Junioren: Ebenso wie die B-Jugend spielt auch die C-Jugend der SG Lingen-Lohne am Samstag in eigener Halle, allerdings danach um 17 Uhr. Gegner ist der TV Georgsmarienhütte. Vor zwei Wochen hat die Spielgemeinschaft nach zuvor zwei Niederlagen am Stück den Trend gestoppt und die HSG Osnabrück mit 37:31 geschlagen. Im Hinspiel behielt Lingen/Lohne mit 32:28 die Oberhand.

Landesliga, C-Juniorinnen: Vier Spiele, vier Siege – die SG Teuto Handball führt die Tabelle an. Eine schwierige Aufgabe für die HSG Haselünne/Herzlake, die am Sonntag um 13.30 Uhr wenigstens Heimrecht genießt. Die Gastgeberinnen haben eine Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen vorzuweisen, wodurch sie den vorletzten Platz einnehmen.