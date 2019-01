Die SG Bramsche kann sich mit einem Sieg bei Belm-Powe II weiter nach oben orientieren. Foto: Lars Schröer

Bramsche. Noch eine Rechnung offen haben die Basketball-Frauen der SG Bramsche in der Bezriksliga gegen Concordia Belm-Powe II. Das Hinspiel verloren die Emsländerinnen in eigener Halle denkbar knapp mit 50:51. Tipoff der Auswärtspartie ist am Sonntag um 13.30 Uhr.