Papenburg. Im Emsland fliegen wieder die Fäuste: Der TV Papenburg richtet am Samstag (26. Januar) die Vorrunde der Weser-Ems Meisterschaften aus. Mit dabei auch vier TV-Boxer.

Ab 17 Uhr steigen die Boxtalente aus der Weser-Ems Region in der Kanalstadt in den Ring. An diesem Tag wird die Zwischenrunde der Jugend sowie der Männer und Frauen für die danach folgende Endrunde erkämpft.







Insgesamt treten 15 Boxpaare gegeneinander an. Auch vier Mitglieder des TV Papenburg haben sich qualifiziert: Leon Pölker in der Altersklasse U 15 sowie Sajed Khudeida, Sultani Bahram, Niklas Bröring in der offenen Klasse der Männer.

Einlass für die Veranstaltung ist am Samstag ab 16 Uhr in der großen Sporthalle der Michaelschule. Der Eintritt im Vorverkauf kostet 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. Die Karten hierfür sind in der Geschäftsstelle des TV Papenburg (Moorstraße 102) oder direkt Vorort erhältlich.





Als Standort bekannt

Seit vielen Jahren ist Papenburg als Box-Standort bekannt. Letztmals richtete der Turnverein im November 2017 die die Finalrunde der Landesmeisterschaften (B- und C-Klasse) des Niedersächsischen Boxsport-Verbandes (NBSV) für Männer und Frauen aus. Die Veranstaltung fand im Gebäude des Papenburger Carnevals-Vereins (PCV) statt. Früher hat Box-Trainer Fred Kohout zahlreiche Boxveranstaltungen im Ems-Dollart-Zentrum (EDZ) in Rhede auf die Beine gestellt. Kohout war im November 2015 überraschend im Alter von 65 Jahren verstorben.

