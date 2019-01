Lingen. Die jüngsten Tennistalente aus ganz Norddeutschland im Alter von acht bis zehn Jahren schlagen beim 4. Lingener Orange-/Green-Cup 2019 auf. Von Freitag bis Sonntag sind auch 13 Talente aus dem Emsland vertreten.

Beim Einzelturnier mit NTV-Punktewertung treten Mädchen und Jungen der Altersstufen U9 (Jahrgang 2010 und jünger) und U10 (2009) an. Es beginnt Freitag um 16 Uhr mit drei Vorrunden-Spielen in der Halle des TC Lingen BW (3 Plätze), Samstag wird von 9 bis 18 Uhr auch im Tenniscenter Hohenfeldstraße (4) und der Tennishalle Baccum (2) gespielt. Halbfinals und Endspiele finden am Sonntag ab 9 Uhr in den Hallen des TC Lingen BW und dem Tenniscenter Hohenfeldstraße statt. Gegen 15 Uhr ist die Veranstaltung beendet.



89 Kinder gemeldet

Auf der Meldeliste stehen 89 Kinder, überwiegend aus dem Tennisverband Niedersachsen-Bremen, aber auch aus Westfalen, Mittelrhein und Sachsen-Anhalt. Eine so große Nachfrage hat die Turnierleitung um Reinhard Zumdieck, Joachim Rosowski, Jochen Bailer und Kirsten Löhmann noch nicht erlebt.

13 Talente aus dem Emsland

In der U-9-Konkurrenz der Jungen wollen sich die emsländischen Talente Jonne Epping (SC Spelle-Venhaus), Malte Jansen (Schwarz-Rot Papenburg), Iskander Mustafin (TC Lingen BW), Marc Eduard Rotopanescu (ASV Altenlingen) und Jano Schröer (Union Meppen) gegen starke Konkurrenz durchsetzen. In der U10 der Jungen ist das Feld auf die maximal mögliche Teilnehmerzahl (32) aufgefüllt. Hier starten auch Lian Bauermann (TC Lingen BW), Jon Moritz Duis (Schwarz Rot Papenburg) und Heinrich Schütte (Union Meppen).

Bei den Mädchen U9 gehören Sophie Faulhaber (SC Spelle-Venhaus), die sich am vergangenen Wochenende in Hollenstedt unter den besten acht Spielerinnen platzieren konnte, und Pia Egbers (RW Salzbergen) zum Teilnehmerfeld. Auf ein gutes Los in der ersten Runde hoffen auch die U-10-Mädchen Mila Kossenjans und Sina Wagner (beide SV Esterwegen) und Marie Wichmann (ASV Altenlingen). Diese Konkurrenz ist mit 26 Teilnehmerinnen stark besetzt.



Norddeutsche Meisterschaften zum Abschluss

Der Orange-/Green Cup ist eine Serie von 21 Turnieren in Niedersachsen, bei denen die Teilnehmer jeweils Punkte sammeln. Das Spielfeld der U9 ist etwas kleiner als das Großfeld, die Kinder spielen mit einem um 50 Prozent druckreduzierten Ball (orange). Die U-10-Talente treten auf dem Großfeld mit einem um 25 Prozent druckreduzierten Ball an. Am Ende der Turnierserie finden die Norddeutschen Meisterschaften statt, bei denen für Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen jeweils die beiden besten Spieler der Konkurrenz U9 und U10 starten.