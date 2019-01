Meppen. Wenn man sich kurz nach dem Abitur zwischen zwei Sportarten entscheiden muss, da beide gemeinsam zu zweitaufwendig wären, darf man gewiss von einem Sporttalent reden. Bei Claudia Buschau fiel die Wahl zwischen Volleyball und Basketball auf die Sportart mit dem Korb.

„2009 wurde ich von meiner besten Freundin zum Basketball-Training geschleppt. Während sie relativ schnell wieder aufgehört hat, musste ich dabei bleiben“, erzählt die 23-Jährige, die aus Lastrup stammt und damals beim VfL Löningen gespielt hat.

Die Leidenschaft für den Basketball wurde sogar so groß, dass Buschau in ihrem ersten Jahr in der Frauenmannschaft des VfL gleichzeitig auch Trainerin der U 17 wurde. Bis zur Auflösung des VfL Löningen vor vier Jahren hatte sie die letzten beiden Jahre mit einem Doppelspielrecht bereits beim TV Meppen mitgespielt.

Duales Studium bei der Volksbank Haselünne

„Jetzt spiele ich nur noch für den TV Meppen“, berichtet Buschau, die derzeit ein duales Studium bei der Volksbank Haselünne abhält. „Das Studium findet in Blockseminaren statt. Drei Monate bin ich in Haselünne, dann wieder drei in Rastede oder Hannover. Das wechselt sich ab.“

Zeit für andere Hobbys bleibt da kaum. „Das Studium nimmt schon viel Zeit in Beschlag. Ansonsten treffe ich mich aber gerne mit Freunden oder Familie oder bin auch gerne im Fitnessstudio“, sagt die Centerin.

Aufstieg als großer Traum

Mit dem TV Meppen, mit dem sie derzeit in der Bezirksoberliga nach acht Siegen in neun Spielen auf Platz eins liegt und auf dem Weg in Richtung Meisterschaft ist, würde sie nur allzu gerne wieder in die Oberliga aufsteigen. „Ich bin damals nach Meppen gewechselt, als die Mannschaft gerade aufgestiegen war. Das hat schon richtig Spaß gemacht und wir haben uns als Neulinge auch richtig gut gegen die anderen Teams behauptet“, so Buschau. „Aber auch nach dem Abstieg ist der Kern der Mannschaft zusammengeblieben. Das ist ein richtig gutes Zeichen.“

Wie sich eine Meisterschaft anfühlt, weiß sie noch ganz genau. Mit der U 19 des VfL Löningen feierte die 23-Jährige die Meisterschaft in der Bezirksliga.

Zurück nach Verletzung

Sollte es in dieser Spielzeit mit dem Aufstieg wider Willen jedoch nicht funktionieren, wird sie es in den kommenden Jahren mit dem TVM weiter versuchen. „Ich spiele Basketball so lange es körperlich und beruflich geht.“

Dass es aber auch mal schlecht laufen kann, musste Buschau im Oktober beim Hinspiel gegen den Hagener SV kennenlernen. Bei der bisher einzigen Saisonniederlage riss sie sich nicht nur die Bänder am Sprunggelenk, sondern brach sich zudem den Knöchel. „Ich bin beim Landen nach einem Sprung auf dem Fuß meiner Gegnerin gelandet und umgeknickt.“

Seitdem stand sie nicht mehr auf dem Court und war zum Zuschauen verdammt. Für jeden Sportler eine schwierige Zeit. „Ich habe aber seit zwei Wochen wieder ein paar Trainingseinheiten machen können und hoffe demnächst wieder mitspielen zu können.“ Und um am Ende der Saison die Meisterschaft zu feiern. Verdient hätte sie es sich.