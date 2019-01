Schüttorf. Die HSG Nordhorn-Lingen hat ihr Testspiel gegen den FC Schüttorf (Landesliga) mit 43:23 (21:12) gewonnen. Trotz des deutlichen Ergebnisses hielten die Hausherren in der Schüttorfer Vechtehalle über weite Strecken mit.

„Es war ein schöner Test für alle. Auch für die rund 800 Zuschauer“, bestätigte HSG-Trainer Heiner Bültmann. „Schüttorf hat gut mitgespielt und war phasenweise richtig mutig.“



Bültmann, der selbst aus Schüttorf kommt, hatte für die vier Klassen tiefer spielenden Gastgeber nur lobende Worte übrig. Allerdings wäre für ihn alles andere als ein hoher Sieg auch eine Überraschung gewesen.

Große Spielanteile für Terwolbeck und Heiny

„Wir haben versucht, hohes Tempo zu gehen. Das hat auch gut geklappt. Unsere Abwehr wurde natürlich etwas weniger geprüft“, so Bültmann. Zudem erhielten die Langzeitverletzten Alex Terwolbeck und Lutz Heiny, der acht Wochen ausgefallen war, große Spielanteile. Beide hatten eine Woche zuvor beim Test gegen TuS Nettelstedt-Lübbecke (31:32) ihre Comebacks gefeiert.





„Zum Ende haben wir noch richtig feine Spielzüge gezeigt und auch noch ein paar Kempa-Tricks ausgepackt“, spricht der Coach die Aktion von Lasse Seidel an, der mustergültig von Terwolbeck angespielt wurde und den Ball sehenswert im Schüttorfer Tor unterbringen konnte.

Wiese nur auf der Bank

Obwohl sich das HSG-Lazarett in den vergangenen Wochen deutlich gelichtet hat, war Jens Wiese gezwungen, die kompletten 60 Minuten zuzuschauen. Aufgrund einer Oberschenkelverhärtung wollte Bültmann kein Risiko eingehen.

Zwei weitere Testspiele in der kommenden Woche

In der kommenden Woche stehen noch zwei Testspiele am Montag (28. Januar) in Wilhelmshaven und am Mittwoch (30. Januar) gegen Emsdetten (in Westerkappeln) an. Dort soll dann neben Wiese auch Georg Pöhle wieder auf der Platte stehen, dem eine Schraube entfernt wurde. Die zweite Saisonhälfte beginnt am 9. Februar beim TV Hüttenberg.