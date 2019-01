Meppen. Niederlage für die B-Jugend-Handballerinnen des TV Meppen: Mit 25:31 (11:15) unterlag das Team von Trainergespann Jens Alves/Timo Hoffschröer am Sonntag in der Landesliga gegen den Tabellenzweiten SV Vorwärts Nordhorn.

In der Anfangsphase der Partie spielten beide Teams auf gleichem Niveau. Keine Mannschaft konnte sich zunächst entscheidend absetzen. Durch eine kleine Schwächephase der Meppenerinnen zogen die Gäste aus Nordhorn über ein 4:4 auf ein 5:10 davon. Davon aber unbeeindruckt legten die Gastgeber wieder zu und kämpften sich über gute Zuspiele an den Kreis wieder auf 9:11 ran.

Nach dem Wechsel wollte Meppen noch einmal alles in die Waagschale werfen, um die Gäste weiterhin zu ärgern und auch Punkte in Meppen zu behalten. Nach dem 20:22 verlor Meppen allerdings seinen Spielwitz, und auch die Abwehrleistung ließ nach. Die Gäste zogen so auf 20:27 davon, was nicht mehr einzuholen war.

Trainer Alves: „Als Fazit kann man sagen, dass man den Tabellenzweiten aus Nordhorn über längere Zeit ärgern und auch mithalten konnte. Die Mannschaft zeigt wahren Teamgeist auf dem Feld, sowie neben dem Feld und so wurde das erste Tor von Lena Knobloch von der Bank aus richtig gefeiert.“