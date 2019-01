Hannover. Mit zwei Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille haben sich die emsländischen Leichtathleten am Wochenende bei den niedersächsischen Hallenmeisterschaften der Frauen, Männer und U-18-Jugend im Sportleistungszentrum in Hannover überaus erfolgreich präsentiert.

Dabei ließen sich die heimischen Athleten bis zum vorletzten Meisterschaftswettbewerb des ersten Wettkampftages Zeit, um erstmals mit einem Medaillenerfolg zu glänzen, machten dafür aber gleich doppelt auf sich aufmerksam. Im 1500-Meter-Rennen der U-18-Jugend bestimmten Marit Schute vom LAV Meppen und Nele Heymann vom TuS Haren das Renngeschehen und lieferten sich den erwarteten direkten Schlagabtausch. Von Beginn an sorgte Schute für ein hohes Tempo, dem lediglich Heymann folgen konnte. Nach gut 1000 Meter musste auch Heymann die schnelle Meppenerin ziehen lassen, die dann im Alleingang dem Ziel entgegen strebte. In 4:48,94 Minuten sicherte sich Schute die Meisterehren, Heymann wurde in 4:52,39 Minuten Vizemeisterin.

Während Schute ihren zweiten Start über 3000 Meter aufgrund einer Einladung zum internationalen Hallen-Meeting am nächsten Sonntag in Düsseldorf absagte, wurde Heymann am zweiten Wettkampftag in 2:21,17 Minuten Vierte über 800 Meter der U-18-Jugend.

Grönniger Tagesbestweite

Für den zweiten emsländischen Hallentitel sorgte Laura Grönniger vom SV Germania Twist am Sonntag im Kugelstoßen der Frauen. Gleich im ersten Versuch setzte die Studentin mit der vier Kilogramm schweren Kugel ein großes Ausrufezeichen in Richtung ihrer Konkurrentinnen und erzielte die Tagesbestweite von 11,13 Meter. Lediglich Vizemeisterin Sarah Bieler (VfL Eintracht Hannover) knackte im vorletzten Versuch die 11-Meter-Marke (11,03m) konnte sich allerdings nicht weiter steigern. „Seit dem Studienbeginn im Herbst in Hannover konnten wir natürlich nur eingeschränkt trainieren“ freute sich Trainerin und Mutter Renate Grönniger ganz besonders über den nicht erwarteten ersten Niedersachsentitel ihrer Tochter.

Trotz Bronze über 200 Meter der Frauen war indes Jasmin Wulf vom VfL Lingen unzufrieden mit ihrem Meisterschaftsabschneiden. Zwar sicherte sich die Wahl-Hannoveranerin am Sonntag in 24.66 Sekunden die erhoffte DM-Qualifikation (16. und 17. Februar in Leipzig), haderte allerdings mit dem 60-Meter-Rennen am ersten Wettkampftag. In 7.72 Sekunden verpasste sie als Vierte deutlich die verlangte Norm und einen Medaillenrang. „Mein Kopf spielt im Wettkampf noch nicht so mit wie er sollte, da geht eigentlich deutlich mehr“ zog Wulf ein eher ernüchterndes Meisterschaftsfazit.

Ohne Medaille, aber dennoch hochzufrieden konnte dagegen Maximilian Ziolkowski von der LG Papenburg-Aschendorf die Heimreise aus der Landeshauptstadt antreten. Nach dem fünften Platz bei seiner 1500 Meter (4:31,75min) Premiere am Samstag, wurde der Papenburger am zweiten Wettkampftag überraschend Vierter (9:55,47min) im 3000 Meter Rennen der U-18-Jugend.

Merle Lücht (7.Platz/11,11m im Kugelstoßen der U18) und Grete Kuhr (7.Platz/1,52m im Hochsprung der U18) komplettierten die emsländischen Top 10 Platzierungen im Hallenrund von Hannover.