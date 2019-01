Am 4. November hatte Union Lohne (in Rot) die Dörpener mit 6:2 geschlagen. Ein Sieg, der nun hinfällig ist. Foto: Scholz

Meppen. Für reichlich Diskussionsstoff hat vor einer Woche der Rückzug von Fußball-Bezirksligist Blau-Weiß Dörpen gesorgt. Weil die Partien mit Dörpener Beteiligung aus der Wertung fallen, also Punkte verschwinden, gibt es Verschiebungen in der Tabelle. Verschiebungen, die durchaus gegensätzliche Reaktionen bei den betroffenen Vereinen hervorrufen. Nämlich Ärger in Lohne, Freude in Meppen und Emsbüren.