Hannover. Ein erster Höhepunkt der diesjährigen Hallensaison steht am Wochenende in den Wettkampfplänen der emsländischen Leichtathleten. Im Sportleistungszentrum in Hannover finden die Hallen-Niedersachsenmeisterschaften der Frauen und Männer sowie der U-18-Jugendlichen statt.

Mit durchaus berechtigten Medaillenambitionen gehen dabei Jasmin Wulf vom VfL Lingen und Laura Grönniger vom SV Germania Twist in der Frauen-Hauptklasse an den Start. Während für die Wahl-Hannoveranerin Wulf über 60 und 200 Meter vor allem die Qualifikationsnormen für die Deutschen Hallenmeisterschaften (16. und 17. Februar in Leipzig) im Vordergrund stehen, will Grönniger als Zweite der Kugelstoß-Meldelisten ein gehöriges Wort bei der Titelvergabe mitreden .

Schlagabtausch auf 1500-Meter-Strecke

Ebenfalls mit berechtigten Titelambitionen starten auch Marit Schute vom LAV Meppen und Nele Heymann vom TuS Haren in der U-18-Jugend. Trotz der neuen Altersklasse gehören die beiden letztjährigen U-16-Niedersachsenmeisterinnen zum engsten Favoritenkreis der Mittelstreckenentscheidungen. So wird Heymann auf dem dritten Rang der Meldelisten über 800 Meter geführt, Schute meldete mit der zweitschnellsten Zeit über 3000 Meter. Einen direkten Schlagabtausch wollen sich die beiden Emsländerinnen bereits am ersten Wettkampftag auf der 1500 Meter Distanz liefern.

Als Zweite der U-18-Kugelstoß-Meldelisten will auch Nadine Leigers vom SC Osterbrock das begehrte Edelmetall ins Auge fassen. Über 3000 Meter hofft dagegen Maximilian Ziolkowski von der LG Papenburg-Aschendorf auf eine möglichst vordere Platzierung bei seinem ersten Start in der U-18-Jugend.

Julia Todt (SV Union Meppen), Grete Kuhr, Merle Lücht, Rebecca Jansen, Anneke Vesper(alle LG Papenburg-Aschendorf), Eva Jüngerink (SV Sparta Werlte), Charlotte Sur (LAV Meppen) und Patricia Hansmann (VfL Lingen) komplettieren das emsländische Starterfeld im Hallenrund der Landeshauptstadt.