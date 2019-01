Meppen. Zwei Volleyballmannschaften des SV Raspo Lathen fahren im März zu den Nordwestdeutschen Meisterschaften. Erstmals qualifizierte sich am Wochenende die U20 für die Titelkämpfe. Auch Lathens U16 und die U-20-Spielgemeinschaft zwischen Lohne und Salzbergen sind dabei.

Als Zweiter löste Lathens U20 vor den Augen von zahlreichen mitgereisten Fans bei der Bezirksmeisterschaften in Lohne das Ticket für die Nordwestdeutschen Meisterschaften. Als Dritter schaffte die Spielgemeinschaft vom SV Union Lohne und SV Alemannia Salzbergen die Qualifikation. Die Nordwestdeutschen Meisterschaften werden am 30. und 31. März in Emlichheim ausgetragen. Dort wird ein Ticket für die Deutsche Meisterschaft vergeben.





Erst im Finale wurden die Lathenerinnen vom Favoriten SC Union Emlichheim gestoppt. Im ersten Satz erspielte sich Raspo beim Punktestand von 16:12 eine zeitweilige Vier-Punkte Führung. Lediglich dem kleinen Quäntchen mehr an Glück war es geschuldet, dass Emlichheim den Gewinn knapp mit 25:23 einfahren konnte. Im zweiten Durchgang lag Lathen schnell mit 3:8 hinten, aber wieder zeigte sich der Team- und Kampfgeist. Der Satzgewinn lag in der Luft, zumal das Team von Trainer Rob Hukema und Betreuer Gerrit de Boer zwischenzeitlich mit 17:15 führte. Doch auch hier entschieden schlussendlich zwei druckvolle Angriffe der Emlichheimerinnen zum 25:22 das Spiel.

Das Spiel um Platz drei gewann der SV Union Lohne, der in einer Spielgemeinschaft mit Salzbergen angetreten war, mit 2:1 gegen den SV Bad Laer.

Im Halbfinale hatte Lathen die SG Lohne/Salzbergen mit 25:20 und 25:17 bezwungen, nachdem die Gruppenspiele zwei Zweisatzsiege gegen den Mitfavoriten SV Bad Laer (25:20 und 25:16) und SV Bad Laer II (25:20 und 25:10) gebracht hatten.

Stolzes Fazit von Lathens Trainer Rob Hukema: "Volleyball ist nicht nur Technik, Training usw. Viel findet auch im Kopf statt, und diesen haben meine Damen heute im Finale perfekt beherrscht. Auf den Punkt."

Finalsieg für Lathens U16

Mit Platz eins kehrte Lathens U16 von den Bezirksmeisterschaften in Bersenbrück zurück. Im Finale bezwang die Mannschaft um Trainer Jannes Hilberts und Betreuerin Doris Abheiden den SV Bad Laer mit 25:17 und 25:16.

Zwei Siege feierte Lathen in den Vorrundenspielen gegen den FC Leschede (25:8 und 25:18 ) und die Spielgemeinschaft Halen/Bersenbrück (25:12 und 25:14). Im Halbfinale traf Raspo im Überkreuzspiel als Gruppensieger auf den Gruppenzweiten aus Gruppe B, den SC Union Emlichheim. Der gegenseitige Respekt beider Mannschaften voreinander zeigte sich vor allem im ersten Satz bei den Lathener Spielerinnen. Nervosität und dadurch bedingte Eigenfehler brachten Emlichheim einige Punkte ein. Mit gezielten Auszeiten motivierte Trainer Hilberts das Team, sodass der erste Durchgang knapp mit 25:22 gewonnen wurde. Der zweite Satz verlief von Anfang an deutlich entspannter und konzentrierter. Ungefährdet setzte sich Lathen mit 25:11 durch.

Die Nordwestdeutsche Meisterschaft der U16 findet am 23. und 24. März in Bersenbrück statt.