Spelle. 2014 gewann er nach eigener Aussage ein Leg gegen Darts-Star Michael van Gerwen. Aktuell spielt Patrick Rother aus Spelle mit bekannten deutschen Namen in der E-Dart-Bundesliga. Sein Ehrgeiz soll ihn noch weiter führen.

Als 15-Jähriger begann Rother mit dem Dart-Sport. „Erst habe ich in Spelle mit Freunden gespielt“, erinnert sich der heute 29-Jährige. Irgendwann sei er in eine Gaststätte in Spelle gegangen und habe dort seine Pfeile geworfen. „Das hat ganz gut geklappt. Ich wurde sofort in der kleinsten Liga angemeldet.“ Name der Speller Mannschaft: Bruchpiloten.

Andere Teams wurden bei Turnieren auf den Emsländer aufmerksam. Fragten ihn, ob er nicht bei ihnen spielen wolle. Somit ging es von Spelle nach Emsdetten. Seit einer Saison spielt Rother nun in der E-Dart-Bundesliga Nordrhein-Westfalen/Nordwest bei den White Caps in Dortmund. E-Dart bedeutet, dass nicht auf eine Steeldartscheibe, sondern auf elektronische Scheiben geworfen wird.





Unterteilt ist die Bundesliga in fünf Regionen, weil sonst die Wege zu weit wären. Am Eröffnungsspieltag treffen zwei Mannschaften im direkten Duell aufeinander. Danach gibt es Blockspieltage mit jeweils drei Teams. Rother: „Die Saison ist am Wochenende gerade zu Ende gegangen. Wir haben ein paar Startschwierigkeiten gehabt und sind im Mittelfeld gelandet.“ Unter acht Teams belegten Rother und Co. den 4. Platz. „Unter anderen spielen Kevin Münch (30) und Maik Langendorf (46) in der Liga. Gegen sie spiele ich auch.“ Vier Akteure und zwei Ersatzspieler bilden ein Team. Gespielt wird 501 Double Out. Heißt: Wer als Erster die 501 auf null gebracht hat, gewinnt den Vergleich. Wobei der letzte Dart, das Finish, zwingend ein Treffer auf ein Doppelfeld sein muss, wozu auch das Bulls Eye zählt. Die Doppelfelder bilden den äußeren Ring der Scheibe.

Unterstützung findet Rother bei seiner Freundin Franziska Ennen, die oft mitfährt und jetzt selbst Darts spielt. Er trainiert zu Hause – allerdings auf einer Steeldartscheibe. Ein echter E-Dart-Automat sei zu kostenintensiv, sagt Rother. Seine Steeldartscheibe dagegen habe er auf einem Dreibeinstativ, was er überall hinstellen könne. „Ist auch nicht so laut wie E-Dart.“ Zwei, bis drei Stunden am Tag widmet sich Rother den Pfeilen. „Man hat nie ausgelernt und kann immer Dinge verbessern.“ Und daran arbeite er, sagt Rother.

Alle WM-Spiele gesehen

Rother spielt nicht nur selbst, sondern verfolgt auch die Übertragungen im Fernsehen: „Ich schaue alles. Wenn was läuft, gucke ich auf jeden Fall.“ Er habe auch alle WM-Spiele gesehen, gesteht Rother. Besonders der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden beeindruckt ihn. „Gegen ihn habe ich selbst mal ein Spiel gemacht – in Holland.“ Rother gewann 2014 ein Leg, einen Durchgang eines Satzes, gegen das Ausnahmetalent. „Ich habe auch schon des Öfteren mit Jelle Klaasen und Dimitri Van den Bergh in Enschede trainiert“, berichtet Rother. Am 29. März, wenn van Gerwen ein Schauturnier in der Emslandarena Lingen bestreitet, könnte es ein Wiedersehen geben. „Da wollte ich auf jeden Fall hin“, sagt Rother.