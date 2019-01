Volleyball: Lathen gewinnt Spitzenspiel in Lingen CC-Editor öffnen

Die Freude beim 3:0-Sieg gegen MTV Lingen war bei Raspo Lathen groß. Foto: Stolte

Lingen. Zu ungewohnter Zeit sind am Dienstagabend der MTV Lingen und Raspo Lathen in der Volleyball-Verbandsliga aufeinandergetroffen. Es sollte das erwartet starke Duell der direkten Tabellennachbarn werden. Am Ende setzten sich die Raspo-Mädels klar mit 3:0 durch.