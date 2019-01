Papenburg. Titelehren für Philipp Giesen (SR Papenburg), Lukas Schwiedessen (Handrup), Jano Schröer (Union Meppen), Lian Bauermann (BW Lingen), Sophie Faulhaber (SC Spelle-Venhaus) und Emma Kohl (SC Spelle-Venhaus): Das sechs Tennistalente setzten sich am Wochenende bei den Meisterschaften der Region Dollart-Ems-Vechte gegen die Konkurrenz durch. Achtmal wurden Emsländer in Papenburg und Leer Zweite.

Giesen sicherte sich den U-21-Titel gegen William Kuprecht (Sparta Nordhorn). In einem hochdramatischen Spiel behielt er im Match-Tie-Break im dritten Satz den kühleren Kopf und gewann mit 6:4, 2:6, 10:8.

Gleich vier Emsländer landeten in der U-12-Konkurrenz unter die ersten vier. Siegreich im Finale war Lukas Schwiedessen, der in Handrup wohnt und für GW Leer spielt. Im Finale schlug er Jonte Löhmann (ASV Altenlingen) mit 6:2 und 6:3.

In der U 10 gewann Lian Bauermann vom TC BW Lingen vor Jon Moritz Duis (TC SW Papenburg). Bauermann konnte das Finale mit 6:2, 3:6, 10:8 für sich entscheiden, da er bis zum Schluss sehr konzentriert und nervenstark spielte.

In der Altersklasse U 9 siegte Jano Schröer (Union Meppen) gegen Mustafin Iskander (ASV Altenlingen). Bei den gleichaltrigen Mädchen setzte sich Sophie Faulhaber (SC Spelle-Venhaus) gegen Pia Egbers aus Salzbergen durch.

Den Titel in der U 12 sicherte sich Emma Kohl (SC Spelle-Venhaus), die sich in einer Vierergruppe durchsetzte. Ganz spannend war es im Spiel gegen ihre Vereinskollegin Milena Berndzen, das Kohl mit 3:6, 6:1 und 10:7 knapp für sich entschied.

Bis ins Finale

Jeweils das Finale erreichten Greta Arens (Schepsdorf/ U 21), Leonardo Scheck (SC Spelle-Venhaus/U 16), Jonte Löhmann (ASV Altenlingen/ U 12), Max Büers (SC Spelle-Venhaus, U 11), Jon Moritz Duis (TC SW Papenburg/ U 10), Mustafin Iskander, Pia Egbers (Salzbergen/U 9) und Johanna Deters (SC Spelle-Venhau/U 10). Dort scheiterten sie jedoch an der letzten Hürde vor dem Titel. „Insgesamt bin ich glücklich bis ins Finale gekommen zu sein. Im Finale habe ich zu viele Fehler gemacht“, kommentierte Arens ihren Erfolg. Unzufrieden war der Lingener Patrick Funke-Rapp, der bei der U 16 im Halbfinale ausschied. „Mir fehlt die Konstanz“, resümierte Funke-Rapp, der in den ersten beiden Spielen sein bestes Tennis zeigte. „Ich war im zweiten Spiel so im Tunnel. Das hatte ich noch nie.“

„Insgesamt waren über 100 Teilnehmer am Start“, berichtete Turnierorganisatorin Doris Arens.