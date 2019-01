Lemförde. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen hat sein erstes Testspiel der Wintervorbereitung verloren. In Lemförde unterlag die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann am Dienstagabend mit 31:32 (14:18) dem Ligarivalen TuS Nettelstedt-Lübbecke. Drei Spieler standen nach Verletzungspause erstmals wieder auf dem Feld.

Nach zweieinhalb Wochen Pause und nur einer Trainingseinheit zeigte sich Bültmann zufrieden mit der Leistung seines Teams. "Für den ersten Test war das absolut okay", bilanzierte der HSG-Coach. Seine Erwartungen seien auch nicht besonders hoch gewesen, ergänzte er. "Das Ergebnis war nicht so wichtig."

Gutes Tempospiel

Mit Jens Wiese, Alex Terwolbeck und Lutz Heiny feierte ein Trio nach Verletzungspause sein Comeback. "Das war gut und auch ganz wichtig, dass sie auch schon spielen", so Bültmann. Distanzgefühl und Timing hätten zwar noch nicht so gepasst. "Aber ich habe schon ein paar richtig gute Sachen gesehen", gefiel Bültmann das Tempospiel seiner Mannschaft.





Vierter Test vereinbart

Der nächste Test findet am 22. Januar beim FC Schüttorf statt. Außerdem trifft die HSG Nordhorn-Lingen am 30. Januar in Westerkappeln auf den TV Emsdetten. Bültmann hat in der Zwischenzeit noch eine vierte Begegnung vereinbart: am 28. Januar beim Wilhelmshavener HV, der ebenfalls in der 2. Bundesliga spielt. Die zweite Saisonhälfte am 9. Februar beim TV Hüttenberg beginnt.