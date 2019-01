Sicherte sich trotz widrigster Witterungsbedingungen den Niedersachsentitel im Diskuswurf der U-20-Jugend: Meta Frericks vom VfL Lingen. Foto: Reinhard Frericks

Zeven. Ein optimaler Start in das neue Wettkampfjahr ist Leichtathletin Meta Frericks vom VfL Lingen am Sonntag bei den Winterwurf-Niedersachsenmeisterschaften in Zeven gelungen. Bei widrigsten Witterungsverhältnissen sicherte sich die Lingenerin im Diskuswurf der U-20-Jugend mit ihrer Tagesbestweite von 31,85 Metern den Niedersachsentitel.