Lathen. Die Volleyballmannschaften aus der Region scheinen sich für das neue Jahr einiges vorgenommen zu haben. Viele Teams haben ihre guten Vorsätze umgesetzt und sind mit klaren Siegen gestartet. Auf der anderen Seite gab es aber natürlich auch einige bittere und zum teil deutliche Niederlagen.

Verbandsliga, Herren: Im ersten Spiel des neuen Jahres konnte Union Lohne beim TV Cloppenburg einen letztlich ungefährdeten und klaren 3:0-Sieg einfahren. Die Gäste brauchten jedoch einige Zeit um ins Spiel finden, machten viele Eigenfehler und hatten noch keinen Druck in den Angaben. So hielten sie die Gastgeber im Spiel.

Ab dem zweiten Satz fanden die Lohner zu ihren Stärken. Die Angabenquote und -stärke wurde kontinuierlich besser und der Block entschärfte viele Angriffe der Cloppenburger. Spielertrainer Thomas Arens wechselte in der Folge munter durch, so dass alle mitgereisten Lohner Spieler ihre Spielanteile erhielten. Mit dem Sieg konnte der zweite Tabellenplatz erobert werden, den die Gäste nun im nächsten Auswärtsspiel am 9. Februar gegen die SG Ofenerdiek/Ofen verteidigen wollen.

Verbandsliga, Frauen: Raspo Lathen hat nach einem 3:0-Erfolg gegen den Oldenburger TB II drei wichtige Punkte geholt. Trainer Rob Hukema war aufgrund einer soliden Leistung seiner Spielerinnen in der Lage zu taktieren, probieren und im Training erarbeitetes umzusetzen.

Im ersten Satz hielt der Gegner bis zum 16:14 sehr gut mit, doch dann konnten sich die Lathenerinnen einen komfortablen Vorsprung von 21:14 erspielen, welchen sie bis zum Ende von 25:19 nicht mehr abgaben.

Nach einer zwischenzeitlich klaren 18:10-Führung im zweiten Satz, machten es die Lathenerinnen noch ein wenig spannend und ließen Oldenburg rankommen, bevor der Satz mit 25:22 beendet wurde.

"Im dritten Satz zeigte die Mannschaft schließlich ihr ganzes Können und gab dem Gegner mit 25:13 zu keiner Zeit eine Chance", freute sich Hukema. Durch den Sieg ist es den Raspo-Damen gelungen ihre Position im oberen Tabellendrittel zu behaupten.

Anzeige Anzeige

Auch Salzbergen gewinnt

Auch der SV Alemannia Salzbergen gewann sein Match gegen die SG Ofenerdiek/Ofen mit 3:0. Bereits der erste Satz (25:14) war von sicheren Annahmen und starken Angriffen seitens der Salzbergenerinnen geprägt. Nach einigen Problemen zu Beginn des zweiten Durchgangs fand die Mannschaft von Trainer Berthold Trepohl zurück in die Partie und stellte zum Schluss noch auf 25:22. Im dritten Satz punktete die Alemannia mit einer stabilen Abwehr und starken Angriffen, sodass der finale Durchgang 25:18 endete.

Landesliga, Herren: Keinen guten Start ins neue Jahr hatte Sparta Werlte. Mit 0:3 mussten die Werlter ihre Partie beim VC Osnabrück II verloren geben. In allen drei Sätzen (25:15, 25:17, 25:20) schienen die Hausherren überlegen zu sein. Sparta steht somit mit sechs Siegen nach elf Spielen auf dem sechsten Tabellenrang und hat noch vier Punkte Vorsprung vor den Osnabrückern auf dem Relegationsplatz.

"Ich bin stolz auf unsere Mannschaft"

Der VG Aschendorf/Papenburg ist hingegen der perfekte Start 2019 geglückt. Beim Heimspieltag überzeugte die Mannschaft von Spielertrainer André Merz mit zwei deutlichen 3:0-Siegen gegen DJK Füchtel Vechta II und VSG Aschen/Drebber.

"Ich bin stolz auf unsere Mannschaft. Nicht in einer Sekunde hatte ich das Gefühl, dass wir auch nur einen Satz abgeben könnten", freute sich Jonas Tieben, Mittelangreifer der VG. "Die beiden Arbeitssiege haben wir uns verdient."

Nun müsse Aschendorf/Papenburg sich gut auf das Spiel in Emden vorbereiten und die letzte Chance nutzen, den Emdenern den Titel streitig zu machen. "Wir werden auf jeden Fall alles dafür geben", so Tieben.

Landesliga I, Frauen: Klare Niederlagen setzte es für den TV Meppen. Beim Heimspieltag hatte der TVM gegen den SV Wietmarschen und anschließend den SV Hoogstede mit jeweils 0:3 das Nachsehen. "Stark ersatzgeschwächt fand das Team nie den Rhythmus und verlor verdient beide Heimspiele", bilanzierte Meppen-Trainer Reiner Wahmes den Auftritt seiner Mannschaft. Die Meppenerinnen stehen derzeit mit zehn Punkten nach elf Spielen auf dem Relegationsplatz.

"Gute Angriffe und Aufschläge"

Die Chance genutzt hat hingegen der SV Union Lohne II. Nach einem 3:0 gegen MTV Aurich folgte ein knappes 2:3 gegen Spitzenreiter VfL Löningen.

Gegen Aurich zeigte die Mannschaft "gute Angriffe und Aufschläge", wie Trainerin Roos Harland bestätigte.

Im zweiten Duell mit Löningen ging es sehr spannend zu. Die Lohnerinnen konnten nach einem beherzten Auftritt den ersten Satz für sich entscheiden. Der zweite Satz zog sich in die Länge und wurde mit 29:31 denkbar knapp verloren. Trainerin Harland gab den Spielerin immer wieder Tipps und motivierte sie.

Am Ende hieß es jedoch 3:2 aus Sicht des VfL. "Die Gegner haben zum Schluss durch gute Aufschläge überzeugt. Dennoch war es ein erfolgreicher Spieltag", so Haarland.

Landesliga II, Frauen: Der SV Alemannia Salzbergen II feiert den Sprung an die Tabellenspitze. Nach einem engen 2:3 gegen BW Schinkel folgte am Heimspieltag ein 3:1 gegen Bad Laer III.

Gegen Schinkel fand die Mannschaft von Trainerin Ulla Piepel nur sehr schwer in die Partie. "Durch viele Schwächen bei den Aufschlägen gaben wir einige Punkte direkt wieder an den Gegner und der Satz ging dann auch mit 25:21 an Schinkel", so Piepel. "Der zweite Satz sah ähnlich aus. Viele Eigenfehler führten auch hier zum Satzverlust."

Im dritten Satz brachte jedoch eine starke Aufgabenserie die Salzbergenerinnen wieder zurück ins Spiel. Mit 26:24 ging der Satz an den SVA. Im vierten Satz gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. "Hier zeigte sich, dass wir nicht aufgeben wollten und an uns glaubten", so Piepel. In der spannenden Schlussphase setzte sich Salzbergen mit einem Punktestand von 32:30 durch.

Im entscheidenden fünften Satz lief der Start alles andere als souverän. Beim Seitenwechsel galt es einen Punktstand von 2:8 aufzuholen. "Punkt für Punkt mussten wir uns heran kämpfen. Den Rückstand von 8:13 konnten wir dann auch wirklich noch drehen. Allerdings gewann Schinkel mit 15:13 und es kam nur ei Punkt auf unser Konto."



Im zweiten Spiel startete der SVA wie ausgewechselt. Harte Aufschläge, eine stabile Annahme und starke Angriffe zeichneten die Leistung aus. Zwar ging der erste Satz noch mit 25:23 an Bad Laer, "jedoch ließen wir uns davon nicht einschüchtern", sagte Piepel. Mit viel Selbstbewusstsein und einer weiterhin starken und konstanten Teamleistung gingen die nächsten drei Sätze an Salzbergen. Sätze zwei und drei an uns. Im vierten Satz wurde es dann noch einmal spannend. Bad Laer führte mit 22:20.

SCSV II holt zwei Punkte im Kellerduell

Zwei Punkte konnte die Zweitvertretung des SC Spelle-Venhaus in einem denkbar knappen Spiel gegen starke Osnabrücker nach Spelle holen. Die Vorzeichen für das wichtige Kellerduell waren dabei gar nicht so gut. Kurzfristig musste Trainer Hermann Preun verletzungs- und krankheitsbedingt auf Melanie Rietmann und Martina Finke verzichten.

Direkt den ersten Satz entschied Spelle 25:23 für sich. Der zweite Satz war durch viele verschlagene Aufschläge auf Speller Seite geprägt, die das Team nicht ins Spiel finden ließen. So ging der Satz deutlich mit 14:25 an Osnabrück. Im dritten Satz setzte sich der VCO schnell durch druckvolle Aufschläge mit 17:8 ab, doch Spelle schrieb sich noch nicht ab und erkämpfte sich ein 26:24.

Im vierten Durchgang brach der SCSV wieder ein. Die Annahme stand nicht und die Angreifer konnten gar nicht oder nicht gut genug in Szene gesetzt werden. Mit 14:25 ging der Satz an Osnabrück. Doch die letzte Chance im Tiebreak wusste Spelle zu nutzen. Die Abwehr arbeitete hart um keinen Ball ins Speller Feld fallen zu lassen. Der Einsatz lohnte sich. Die Nerven aus Drahtseilen hatte zum Schluss der SC Spelle-Venhaus und beendete den Satz und das Spiel denkbar knapp mit 17:15.