Holten drei der insgesamt fünf Bezirkstitel der LG Papenburg-Aschendorf: (v.l.n.r.) Frieda Kuhr, Grete Kuhr und Merle Lücht. Foto: Hermann-Josef Meyer

Löningen. Äußerst erfolgreich sind die emsländischen Nachwuchs-Leichtathleten am Sonntag bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften in Löningen in das neue Wettkampfjahr gestartet. In den 27 ausgeschriebenen Einzelwettbewerben der U16 bis U20 Jugendlichen sicherten sie sich sieben Gold-, acht Silber- und neun Bronzemedaillen.