Werlte. Vor zehn Jahre kam Michael Ungermanns zum ersten Mal mit Rugby in Kontakt. Seitdem ist er nicht nur Spieler und Trainer; der 35-Jährige hat sogar eine eigene Rugbyabteilung beim SV Sparta Werlte ins Leben gerufen. Er steckt sein ganzes Herzblut in diesen Sport.

„Rugby ist mein Leben, Rugby ist meine Erfüllung“, beginnt Michael Ungermanns, Spielertrainer der Rugbyspielgemeinschaft Werlte/Emmen, mit einem freudigen Grinsen im Gesicht zu erzählen. „Selbst im Urlaub oder an freien Tagen schaue ich, ob es in der Nähe ein Rugbyspiel gibt, das ich mir anschauen kann.“

Rugby-Angebot an Schulen

Der 35-Jährige, der Lehrer an der Albert-Trautmann-Schule in Werlte ist, kümmert sich im Emsland wie kein Zweiter darum, dass Rugby hier in der Region noch populärer wird. Ungermanns ist nicht nur Spielertrainer, er ist auch 1. Vorsitzender der Rugbyabteilung des SV Sparta Werlte und regionaler Koordinator des weltweitgeführten Programms „Get into Rugby“. „Ich versuche dabei, den Schülern den Rugbysport näher zu bringen. Gleichzeitig qualifiziere ich Sportlehrer in Seminaren die Sportart im Schulunterricht anzubieten“, so Ungermanns. „Rugby ist ein Kontaktsport und sicherlich kann es auch mal blaue Flecken geben, aber die Schüler können sich mal so richtig auslassen.“ Zudem gehe es ihm auch darum, dass sich der Sport im Emsland festige und sich weitere Vereine in anderen Städten gründen. „Rugby ist ein Sport, bei dem du den ganzen Körper und Geist benötigst.“

Vor zehn Jahren hat alles begonnen

Infiziert hat sich der geborene Willicher vor zehn Jahren mit dem Rugby-Virus. „Ich habe damals ein Auslandsjahr in Toulouse in Frankreich gemacht. Mit meinen Kommilitonen habe ich sehr viel Rugby geschaut und auch in Zeitungen gelesen. Gerade in Toulouse ist Rugby populärer als Fußball.“

Um das ovale Ei auf dem Spielfeld gekämpft hat Ungermanns allerdings erst später. Nach dem Auslandsjahr hat er zunächst weiter in Wuppertal studiert und anschließend als Lehrer gearbeitet. „In der Nachbarstadt Solingen gab es einen Rugbyverein, bei dem ich dann mittrainiert habe.“

Gründung der Rugbyabteilung beim SV Sparta

Vor fünf Jahren führte ihn sein Weg von Wuppertal ins emsländische Werlte. Zwei Jahre später gründete der 35-Jährige die Rugbyabteilung beim dortigen SV Sparta.

„Die ersten beiden Saisons liefen eher mäßig. Ende 2017 haben wir dann unser erstes Spiel gewonnen. Das war ein überragendes Gefühl. Der lange Weg hat sich gelohnt“, so der Trainer-C-Lizenz-Inhaber.

Fusion mit Rugbyspielern aus Emmen

Seit dieser Saison spielen die Werlter in einer Rugbygemeinschaft mit dem niederländischen Verein aus Emmen. Rund 25 Spieler kommen aus den Niederlanden, 12 Spieler aus Werlte. „Die Kommunikation funktioniert super. Wir verstehen uns alle sehr gut und unternehmen gemeinsam sehr viel. Letztens waren wir mit dem Team bei einem Länderspiel in Frankreich“, so Ungermanns, der nach der Fusion einen großen Entwicklungssprung gesehen hat. „Die Jungs aus Emmen sind teilweise seit 25 Jahren dabei. Die können einem noch sehr viel beibringen.“

Die RSG spielt in der vierten niederländischen Liga Nordost mit insgesamt elf Mannschaften. Nach der ersten Phase (den ersten zehn Spielen) hat sich das Team unter den Top fünf Teams positioniert und spielt somit in der zweiten Phase um die Meisterschaft mit.

"Der Aufstieg ist mein Traum"

Ob es für den Titel und den Aufstieg gleich im ersten Jahr der Spielgemeinschaft reicht, bleibt abzuwarten. Doch für Ungermanns wäre es das Größte: „Ich will einmal in meinem Leben aufsteigen. Egal ob als Spieler oder als Trainer. Das ist das wichtigste was es gibt - das wäre ein Traum.“

Wer so viel Herzblut in einen Sport steckt, wird sicherlich eines Tages seine Ziele erreichen. Ungermanns hätte es sich auf jeden Fall verdient.