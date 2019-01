Sieger der fünften Auflage des Budenzaubers im Emsland war Borussia Mönchengladbach. Bei der sechsten Auflage am Samstag, die bereits ausverkauft ist, wird ein Nachfolger gesucht. Foto: Scholz

Lingen. Der Budenzauber der Fußball-Legenden am Samstag ab 11 Uhr in der Lingener Emslandarena ist ausverkauft. „Das belegt die Bedeutung“, zeigt sich Veranstaltungsmanager Stefan Epping zufrieden. Er weiß, wie groß das Interesse in der Region am Fußball ist