Das Meppener Aufgebot für den Budenzauber mit Trainingsgästen: Bernd Bohlen, Rainer Persike, Volker Dworak, André Zellin, Michael Holt, Cüneyt Özkan, Arne Helmer, Josef Menke, Marko Willen, Robert Thoben (hinten, v.l.), Stefan Moss Damir Bujan, Zoran Milosevic, Wolfgang Hake, Marcus Antczak und Eray Bayraktar (vorne, v.l.). Foto: Mentrup

Meppen. Mit einem jüngeren Kader will der SV Meppen seine Chancen beim Budenzauber der Fußball-Legenden am Samstag ab 11 Uhr in der Lingener Emslandarena verbessern. Den Sprung ins Finale haben die Emsländer noch nie geschafft.