Lingen. Dank des starken Schlussspurts hat sich Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen zur Winterpause auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben.

19:3 Punkte holte das Zwei-Städte-Team zuletzt in Folge. „Das wollen wir natürlich in den letzten 18 Spielen bestätigen“, erklärt Trainer Heiner Bültmann, der die Mannschaft am 14. Januar zur ersten Trainingseinheit im neuen Jahr erwartet.

Drei Punkte hinter Aufstiegsplatz

Die HSG weist drei Zähler Rückstand auf den Tabellenzweiten HSC Coburg und fünf auf Spitzenreiter Balingen-Weilstetten auf. Der Vorsprung vor dem Vierten TuS Nettelstedt-Lübbecke beträgt zwei Punkte.



Zuerst gegen Nettelstedt-Lübbecke

Nettelstedt-Lübbecke ist der erste von drei Testspielgegnern in der Vorbereitung. Auf den Bundesligaabsteiger trifft die HSG am 15. Januar um 18 Uhr in Lemförde. Dann folgen Partien beim FC Schüttorf 09 (22.1.) sowie in Westerkappeln gegen den TV Emsdetten (30.1., 19 Uhr).