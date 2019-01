Lingen. Volleyball ist ein Mannschaftssport. Genau das mag die 16-jährige in Lingen geborene Nele von Fugler besonders. Sie stellt als Zuspielerin eine ganz besondere Variable im Team dar. Mit ihr steht und fällt das Spiel der eigenen Mannschaft. Eine große Verantwortung für die Spätstarterin.

Erst mit zwölf Jahren kam von Fugler zum Volleyball. Vorher spielte sie Fußball. Seit 2014 ist sie beim MTV Lingen aktiv und wurde schon früh zur Zuspielerin ausgebildet. „Obwohl sie relativ spät mit Volleyball angefangen hat, zeichnete sie sich bereits in den Jugendligen durch eine hohe Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und Zielstrebigkeit aus“, sagt ihre Trainerin und Mannschaftskollegin Jennifer Beel. Erst seit Mitte der letzten Saison spielt sie in der „Ersten“ in der Verbandsliga. Dort sprang sie für die langjährige Spielertrainerin Beel ein, die aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht spielen konnte.

Kurze Eingewöhnungszeit

Von Fugler machte ihre Sache richtig gut. „Nele ist eine talentierte Nachwuchsspielerin, die in der letzten Saison ohne große Eingewöhnungszeit den Sprung in unsere erste Damenmannschaft schaffte. Sie übernahm die spielleitende Zuspielposition komplett und mit Bravour“, kommentiert Beel, die nach der Schwangerschaftspause jetzt gemeinsam mit Lena Senft das Training der Damenmannschaft leitet.

„Immer wach sein“

Neben dem Teamgeist liebt von Fugler die Spannung und die hohe Aufmerksamkeit, die der Volleyball erfordert. „Es ist ein spannendes, schnelles Spiel, bei dem man immer wach sein muss.“ Auch in der Schule mag sie die Ballsportarten. Derzeit besucht sie die Gesamtschule Emsland. Zu ihren größten Erfolgen zählt sie den Wechsel in die höchste Mannschaft beim MTV. „Damit hätte ich selbst nie gerechnet“, sagt die 16-Jährige, die mit ihrem Team in dieser Saison viel vor hat. „Mein Ziel ist es Meister zu werden und somit nächste Saison in der Oberliga zu spielen. Bis dahin ist es noch ein schwerer Weg.“ Derzeit steht ihr Team mit sechs Punkten Rückstand und einem Spiel weniger auf Platz zwei hinter Emlichheim IV.

Tipps vom Neuzugang

Die in Lohne wohnende Sportlerin trainiert für den Erfolg zwei Mal die Woche. Besonders profitiert hat sie in dieser Saison von Neuzugang Chrissi Witschen, die aus Spelle zum MTV kam. „Sie ist eine sehr erfahrene Spielerin und gibt mir viele Tipps auf meiner Position“, sagt von Fugler, die ihre eigenen Stärken ganz klar im Zuspiel sieht. „Momentan sehe ich auch eine Verbesserung in der Genauigkeit“, was für ihr gutes Augenmaß spricht. Talent hat sie auf jeden Fall reichlich.